Riposto, il 31 gennaio nella Chiesa della Madonna della Lettera il Quartetto di clarinetti “Clarifour”

Classica

Il quartetto eseguirà, tra gli altri pezzi, "Carmen ouverture" e "⁠Carmen Suite" di George Bizet con l’arrangiamento di Michele Napoli

A Riposto torna l’appuntamento con la rassegna di musica classica e operistica ‘Riposto in musica – La stagione dei giovani talenti’, organizzata dal Comune di Riposto in collaborazione con il prestigioso Conservatorio Statale di Musica ‘A. Corelli’ di Messina e con l’Associazione ‘Gate Art APS’, con la direzione artistica di Vera Lizzio, docente di Pianoforte al Conservatorio peloritano. Venerdì 31 gennaio, alle ore 19, presso la Chiesa della Madonna della Lettera, si esibirà il Quartetto di clarinetti ‘Clarifour’.

La formazione, nata nel 2023 all’interno del Conservatorio ‘A. Corelli’ di Messina, è formata da Francesco Manuli, clarinetto in sib e clarinetto piccolo, Antonio Santoro, clarinetto in sib, Giuseppe Òssino, clarinetto in sib, e Lorenzo Lo Conti, clarinetto basso. Il gruppo musicale, nonostante la giovane ‘età’, ha già suonato nei principali teatri e luoghi culturali siciliani. I quattro musicisti stanno proseguendo la propria formazione musicale in Italia e presso importanti istituzioni musicali estere. Il 31 gennaio il quartetto eseguirà ‘Carmen ouverture’ e ‘⁠Carmen Suite’ di George Bizet con l’arrangiamento di Michele Napoli; ‘Rossinimania’ di Michele Mangani; ‘Tango por una cabeza’ di Carlos Gardel; ‘Ross Roy’ di Jacob De Haan con l’arrangiamento di Juan Perez; ‘Tre tangos’ di Astor Piazzolla con l’arrangiamento di Homero Exposito; ‘Il padrino’ di Nino Rita con l’arrangiamento di Juan Perez; e ‘Nuovo cinema paradiso’ di Ennio Morricone con l’arrangiamento di Juan Perez. L’ingresso è libero.

“Siamo felici di ospitare ancora una volta i giovani talenti del Conservatorio di Messina – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Nei concerti finora eseguiti abbiamo avuto l’onore di ascoltare musicisti di alto livello ed il fatto che siano ancora degli studenti, con grandi margini di crescita, è per noi motivo di ulteriore soddisfazione”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA