Riposto, il 7 giugno il sindaco Davide Vasta incontra i residenti di Archi e del quartiere San Francesco

Comunicati Stampa

Prosegue il ciclo di incontri itineranti ‘Un sabato fuori dal Comune – Il sindaco incontra i quartieri’, promosso dal primo cittadino di Riposto Davide Vasta per costruire un dialogo diretto con la cittadinanza. Dopo le partecipate tappe a Carruba e allo Scariceddu, il terzo appuntamento è in programma per sabato 7 giugno, alle ore 16, nella frazione di Archi e, alle ore 17, nel quartiere San Francesco.

Un momento di ascolto e confronto che rientra in una visione di amministrazione aperta e vicina ai cittadini, pensata per raccogliere osservazioni, proposte e segnalazioni direttamente nei luoghi in cui si vive ogni giorno. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra istituzioni e comunità, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole alla vita pubblica. “Ogni incontro – sottolinea il sindaco Davide Vasta – è un’occasione preziosa per comprendere meglio i bisogni reali del territorio e per condividere idee, criticità e prospettive future. Sono convinto che il confronto autentico con le persone sia uno strumento fondamentale per migliorare la nostra città”. L’amministrazione comunale invita i residenti a partecipare numerosi, per contribuire con la propria voce alla crescita e alla qualità della vita delle frazioni e dei quartieri di Riposto.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA