Riposto, inaugurata la panchina rosa simbolo della prevenzione oncologica femminile

Salute

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del "Mese della prevenzione", organizzato dal Comune con la collaborazione di tante associazioni

Il Comune di Riposto prosegue l’attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie e l’educazione alla salute. Ieri mattina, in piazza XV giugno a Torre Archirafi, il sindaco Davide Vasta, la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella e l’assessore ai servizi socio-sanitari Chiara Longo hanno inaugurato la panchina rosa per ricordare l’importanza della prevenzione oncologica femminile. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Mese della prevenzione”, organizzato dal Comune di Riposto, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile e le Pro Loco di Riposto e Carruba. A benedire la panchina rosa padre Lucio Cannavò, parroco della comunità Maria Santissima del Rosario di Torre Archirafi.

“Abbiamo installato questa panchina in uno dei luoghi maggiormente frequentati, la piazza del borgo marinaro di Torre Archirafi – spiega il sindaco Davide Vasta – per ricordare ogni giorno alle donne, ma non solo a loro, quanto sia importante la diagnosi precoce e la cura della propria salute. Siamo felici che la nostra campagna di prevenzione stia registrando una grande affluenza. Quasi tutti gli screening organizzati hanno registrato il pienone e abbiamo anche ricevuto l’apprezzamento di medici che hanno dato la propria disponibilità per manifestazioni future. Questo – conclude – ci spinge a proseguire su questa strada e a organizzare già nei prossimi mesi nuove date con nuovi screening”.

Gli ultimi due appuntamenti con la prevenzione saranno il 26 febbraio, dalle ore 16 alle ore 19, presso la Pro Loco di Riposto, con la visita geriatrica (visita deterioramento cognitivo con test over 60 anni) con il dott. Armando Crisafi e il 28 febbraio con la valutazione neuropsichiatrica infantile (prevenzione di patologie neurologiche, neuropsicologiche o psichiatriche, valutazione sugli stadi dello sviluppo del bambino), presso i locali della Pro Loco di Carruba, dalle ore 15 alle ore 18, con la dott.ssa Maria Rosa Sciuto. “È fondamentale sensibilizzare sul tema della prevenzione e ribadire l’importanza della diagnosi precoce. Questo è l’impegno che dobbiamo portare avanti – dichiara Chiara Longo, assessore ai servizi socio-sanitari – Ringrazio tutti coloro che hanno aderito al ‘Mese della prevenzione’, rendendo possibile la sua realizzazione: i medici, la Croce Rossa Italiana, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile e, naturalmente, le Pro Loco di Riposto e Carruba, che hanno messo a disposizione i locali.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA