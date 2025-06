Riposto, inaugurato in piazza della Vittoria un rinnovato spazio per famiglie e bambini con area giochi e area fitness

Comunicati Stampa

È stata inaugurata l’area giochi di piazza della Vittoria a Riposto, completamente riqualificata grazie a un intervento finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nel novembre 2023. Una giornata all’insegna della festa e dell’entusiasmo, soprattutto da parte dei più piccoli, che al momento del taglio del nastro hanno corso con gioia verso i nuovi giochi, colorando la piazza con le loro risate e la loro allegria. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Davide Vasta, il vicesindaco Carmelo D’Urso, l’assessore Gino Daidone e la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella.

L’intervento ha previsto il restyling dell’area giochi per bambini, con la posa del tappeto antiurto e di prato sintetico, la realizzazione di un’area fitness all’aperto e la sostituzione dei cestini. “Oggi consegniamo ai cittadini – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – un luogo più bello, più sicuro e più inclusivo, pensato per le famiglie e i bambini. Piazza della Vittoria torna a essere uno spazio vivo della nostra città, restituito alla collettività dopo anni di incuria. Ringrazio l’assessorato regionale per il sostegno a questo intervento e tutti coloro che hanno lavorato per renderlo possibile. Mi auguro che da oggi in poi i cittadini si prendano cura di questo spazio con senso civico, nel rispetto di tutti, affinché possa restare bello e accogliente nel tempo”.

“L’obiettivo – ha aggiunto il vicesindaco Carmelo D’Urso – è quello di rigenerare i luoghi del quotidiano, renderli accoglienti e funzionali. Questa piazza, che ospita non solo giochi ma anche attrezzature per l’attività fisica all’aperto, diventa ora uno spazio di benessere e socialità per tutte le età”.

L’inaugurazione si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale, che punta a valorizzare gli spazi pubblici rendendoli più sicuri, inclusivi e sostenibili.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA