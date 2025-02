Riposto, incontro sulle opportunità di finanziamento per il territorio. Presente l’assessora regionale Amata

SPORT E TURISMO

Appuntamento in programma venerdì, alle 18, nel salone municipale

Le nuove linee di finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo per le attività ricettive e per l’impiantistica sportiva saranno al centro di un incontro in programma venerdì 28 febbraio, alle 18, nel Salone municipale del Comune di Riposto. All’incontro, a cui sono invitati a partecipare gli operatori del settore e gli amministratori locali, saranno presenti il sindaco di Riposto, Davide Vasta, l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Elvira Amata, l’assessore allo Sport del Comune di Riposto, Carmelo D’Urso, e il capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale ai Beni culturali, Alberto Cardillo.