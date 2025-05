Riposto onora le vittime del Triangle Fire con una mostra a Palazzo Vigo

Nel Catanese

Il Comune di Riposto ospiterà fino al 17 maggio, presso Palazzo Vigo, la mostra ‘Triangle Fire and Andromeda’s daughters’, curata da Vincenzo D’Arrò, dedicata alla memoria delle 146 persone che persero la vita nel tragico incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York il 25 marzo 1911. La tragedia fu causata dalle precarie condizioni di sicurezza nella fabbrica, tra cui le uscite di emergenza bloccate, e dalla rapida propagazione delle fiamme alimentate dai materiali infiammabili presenti. L’evento, che segnò profondamente la storia del lavoro e dell’immigrazione, registrò un alto numero di vittime di origine italiana, tra cui la quattordicenne siciliana Rosaria Maltese. La mostra presenta le opere realizzate dagli studenti del triennio di Design della comunicazione visiva e del biennio di Grafica, illustrazione e fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Catania, che attraverso la loro creatività offrono una riflessione potente e commovente su questa tragedia. “Ritengo importante ricordare drammatici eventi come l’incendio della Triangle Fire, che evidenziano tragicamente le conseguenze della mancanza di sicurezza sul lavoro – commenta il sindaco Davide Vasta – La sensibilità degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, espressa attraverso le loro opere, contribuisce a mantenere viva la memoria di queste vittime e a promuovere una riflessione sui diritti dei lavoratori. Ringrazio l’Accademia per questa opportunità”.

L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dalle ore 16:00 alle 20:00. “La mostra rappresenta un’occasione per conoscere e riflettere su un momento cruciale della storia del lavoro – spiega l’assessore alla Cultura Chiara Longo – Le creazioni degli studenti offrono spunti di riflessione significativi, soprattutto per le nuove generazioni, sull’importanza della sicurezza e della dignità nel contesto lavorativo. Invitiamo la cittadinanza a visitare questa toccante esposizione”.

