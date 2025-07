Riposto, Orazio Virgitto entra in Giunta: la nomina del sindaco Davide Vasta

Amministrazioni

Questa mattina, nel Salone comunale del Palazzo di città, il sindaco di Riposto Davide Vasta ha nominato Orazio Virgitto nuovo componente della giunta municipale. Classe 1993, laureato in Direzione Aziendale, Virgitto è attualmente impiegato come collaboratore amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. Consigliere comunale, affiancherà adesso l’amministrazione anche nel ruolo di assessore. La cerimonia di giuramento si è svolta alla presenza del sindaco, del segretario generale Concetta Puglisi e degli altri membri della giunta. “Per me è una grande responsabilità – ha dichiarato Orazio Virgitto – che affronto con l’impegno e la volontà di fare ancora di più per la nostra città. Ringrazio il sindaco per la fiducia, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alberto Cardillo, e tutte le persone che mi sono vicine. In questi due anni abbiamo lavorato con costanza e serietà e sono certo che continueremo su questa strada, al servizio della nostra comunità”.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Davide Vasta ha sottolineato il valore dell’ingresso in giunta di un giovane con competenze professionali ed esperienza nella pubblica amministrazione. “Abbiamo di fronte tre anni di grande lavoro – ha detto il primo cittadino – in cui daremo piena attuazione al programma sottoscritto. La squadra cresce e si rafforza. Da consigliere comunale ha già apportato il suo contributo. Da oggi, il suo ruolo diventa ancora più centrale, con un impegno quotidiano che va ben oltre le ore dedicate al lavoro. Fare l’assessore significa essere costantemente al servizio della città. La forza degli attuali componenti della giunta è quella di lavorare insieme senza divisioni, condividendo successi e affrontando anche gli errori con spirito di squadra. Questo – ha concluso – è lo spirito che continuerà a guidarci”.

Nelle prossime ore il sindaco procederà alla nomina dell’ultimo componente della giunta, una figura femminile che completerà l’esecutivo, dopo le dimissioni dell’ex assessore Maria Chiara Longo. Subito dopo saranno ridistribuite le deleghe.

