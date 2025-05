Riposto, pianificati gli interventi di derattizzazione e disinfestazione

Comuni

Anche quest’anno, per garantire decoro urbano, igiene e sicurezza ambientale, il Comune di Riposto ha programmato una serie di interventi di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale. Le attività verranno svolte in orario notturno per limitare al minimo i disagi alla popolazione e saranno curate dalla ditta Impregico, che gestisce il servizio di igiene urbana, secondo quanto previsto dal capitolato d’appalto. Il calendario degli interventi prevede tre giornate dedicate al posizionamento delle esche topicide nei giorni 12, 13 e 14 maggio, a partire dalle ore 23:30. A seguire, è fissata una giornata per la rimozione dei contenitori con esche nei primi giorni di giugno.

L’intervento di disinfestazione da blatte e zanzare è invece previsto per la sera del 26 maggio, sempre a partire dalle ore 23:30. Si raccomanda ai cittadini di adottare le consuete precauzioni durante le operazioni: tenere chiuse porte e finestre, non lasciare all’aperto alimenti o indumenti, proteggere gli animali domestici e ritirare eventuali panni stesi. Si tratta di interventi ciclici, fondamentali per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento del decoro cittadino. “Vigileremo affinché tutte le attività previste siano svolte correttamente e nei tempi stabiliti – dichiara il sindaco Davide Vasta – Si tratta di interventi essenziali per la qualità della vita nei nostri quartieri e intendiamo garantirne l’efficacia con controlli puntuali”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA