Riposto, presentato il cartellone estivo all’insegna della musica, del teatro, dell’arte, dei sapori e della solidarietà

È stato presentato ufficialmente questa mattina, nel Salone municipale del Palazzo di Città, il cartellone degli eventi estivi 2025 del Comune di Riposto. A illustrare il programma sono stati il sindaco Davide Vasta, l’assessore agli Eventi Davide Palermo e l’assessore al Turismo Carmelo D’Urso, alla presenza di diverse realtà associative del territorio. Un calendario ampio, diversificato e inclusivo, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza e i visitatori in un’estate all’insegna della musica, del teatro, dell’arte, dell’enogastronomia e dell’impegno sociale. Gli eventi si snoderanno tra il centro storico e le frazioni, con appuntamenti diffusi da fine giugno a settembre. “Abbiamo costruito un programma ricco e articolato – dichiara il sindaco Davide Vasta – pensato per offrire occasioni di svago ma anche di riflessione, momenti di bellezza e socialità. Riposto è una città che si apre al territorio e accoglie, e con questo cartellone vogliamo restituire ai cittadini e ai visitatori un’estate viva e vibrante, fatta di musica, cultura, arte, enogastronomia e tanto altro. Il cartellone è frutto di un intenso lavoro di squadra tra amministrazione, associazioni e operatori locali, che ringrazio sentitamente”.

Un tributo speciale a Franco Battiato

Cuore simbolico del cartellone sarà l’omaggio a Franco Battiato, con la terza edizione di ‘Stranizza d’amuri’. Il 5 e il 6 luglio, a Palazzo Vigo, si terrà una rassegna di due giorni, promossa in collaborazione con il Centro Studi di Gravità Permanente, con installazioni, reading, concerti e riflessioni dedicate all’universo poetico e musicale del Maestro. La serata, condotta da Fabio Bagnasco, vedrà protagonisti Stefano Pio ed Elvira Cadorin. A questi si aggiungerà il concerto, il 3 agosto, in piazza San Pietro, con la partecipazione speciale di Michele Bravi e l’inaugurazione, il 5 agosto, di una mostra dedicata a Battiato, a cura del critico d’arte Francesca Mezzatesta. “Anche quest’anno Riposto rende omaggio ad uno dei suoi cittadini più illustri – afferma l’assessore Carmelo D’Urso – con un programma che unisce creatività, memoria e visione. Franco Battiato è un patrimonio culturale immenso e continueremo a celebrarlo con iniziative che lo rappresentino con dignità e autenticità. E lo faremo anche a fine anno con altri eventi artistici in preparazione, in particolare la realizzazione di un monumento dedicato al Maestro, che sarà realizzato dallo scultore Pierluigi Portale e curato dal prof. Vincenzo D’Arrò”.

Musica, arte, cinema e sapori

Il via ufficiale sarà domani, 27 giugno, alle ore 20.30, in piazza San Pietro con l’evento ‘Premio ai ripostesi nel mondo’, promosso dall’associazione ‘Ripostesi nel mondo’, che vedrà la consegna dei riconoscimenti a ripostesi illustri e la partecipazione speciale del cantastorie ripostese Luigi Di Pino. Il giorno successivo, sabato 28 giugno, si proseguirà, sempre in piazza San Pietro, con la serata ‘La Sicilia in musica’ condotta da Ruggero Sardo con protagonisti Mario Venuti, Bellamorèa e Lautarì. Lo Street Food Sicily on Tour, dal 17 al 20 luglio, porterà sapori e musica nel cuore del centro storico, con la partecipazione speciale del DJ Pippo Palmieri di Radio 105. E poi ancora lo Shorts Festival No Bound, i concerti di Atmosfera Blu e Vulcanica, la tradizionale serata del 14 agosto con spettacolo pirotecnico a Torre Archirafi, i mercatini artigianali con la musica jazz e gli spettacoli di artisti di strada, sputafuoco e giocolieri, dall’1 al 20 agosto, a Torre Archirafi, e poi ancora le sagre di quartiere e il Gran Concerto della Banda Filarmonica di Riposto. Il teatro sarà protagonista con sei appuntamenti della rassegna estiva in piazza San Pietro dal 5 luglio al 9 agosto, a cura della Compagnia Teatrale Jonica. Spazio anche alla solidarietà con ‘Il Borgo del divertimento e della solidarietà”, a cura della Bma, dal 25 luglio all’1 agosto, a Palazzo Vigo, lo spettacolo teatrale a cura dell’associazione Viviana Lisi, il 28 luglio, all’Anfiteatro comunale, e con “Una vita da fiaba”, il 6 settembre, a cura dell’associazione Life, evento dedicato al mondo della disabilità, giunto alla XVII edizione. “E’ un programma che guarda a tutti – sottolinea l’assessore agli Eventi Davide Palermo – e che mette insieme tanti eventi di qualità, con musica, cultura, intrattenimento e spirito solidale. Ringrazio tutte le associazioni, le realtà coinvolte e gli uffici comunali per il grande lavoro di squadra. Siamo certi che l’estate a Riposto offrirà a tutti occasioni piacevoli da vivere insieme”.

Un’estate, dunque, che guarda all’identità, ma anche all’apertura, all’incontro, alla solidarietà e alla partecipazione. Per un’estate da vivere pienamente, a Riposto.

