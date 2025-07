Riposto, Previti subentra a D’Urso in Consiglio comunale

Amministrazioni

Vasta: “Nuove energie e piena fiducia nel suo contributo”

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Riposto ha fatto ufficialmente il suo ingresso Cristian Previti, primo dei non eletti nella lista a sostegno del sindaco Davide Vasta, che subentra al consigliere Carmelo D’Urso, dimissionario. Il neo consigliere Cristian Previti, visibilmente emozionato, ha giurato in aula e ha ringraziato per la fiducia ricevuta: “Sono molto contento e onorato di far parte del Consiglio comunale. Ho tanta voglia di lavorare e sono pronto a dare il massimo, con umiltà e determinazione, per aiutare il sindaco, contribuire al lavoro dell’amministrazione e rappresentare i cittadini con impegno e ascolto. Il mio sarà un contributo leale e costruttivo”.

Il vice sindaco Carmelo D’Urso ha espresso soddisfazione per il passaggio di consegne, sottolineando l’importanza del gioco di squadra: “Anche io sono entrato per la prima volta in Consiglio comunale con una surroga e oggi mi fa piacere che a subentrare sia Cristian che ha a cuore il bene della nostra città. Gli auguro un buon lavoro. Io adesso concentrerò il mio impegno all’interno dell’amministrazione comunale nel ruolo di vicesindaco e assessore”. Il sindaco Davide Vasta ha dato il benvenuto al neo consigliere con parole di fiducia e incoraggiamento: “L’ingresso di Cristian Previti rappresenta un innesto importante per il Consiglio comunale. Ha sostenuto sin dall’inizio il nostro progetto amministrativo e sono certo che saprà affrontare questo ruolo con serietà e spirito costruttivo. Le sfide che abbiamo davanti richiedono energia, impegno e visione: qualità che Cristian – ha concluso – saprà sicuramente mettere al servizio della città”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA