Riposto, prosegue il ciclo “In cortile col produttore”: il 3 luglio protagonista Cantina Emmanuele

Rassegna

E' la realtà vitivinicola guidata da due cugini cresciuti con l’amore per la vigna trasmesso dal nonno

Prosegue a Riposto il percorso di valorizzazione del territorio attraverso il vino e il buon cibo con il terzo appuntamento della rassegna “In cortile col produttore”, ideata da Enrico Galeano, sommelier e titolare del Piccolo Scalo – Enoteca Bistrot. La serata si terrà mercoledì 3 luglio, alle ore 19.30, nel suggestivo cortile della struttura, con la partecipazione di Cantina Emmanuele, giovane e appassionata realtà vitivinicola guidata da due cugini cresciuti con l’amore per la vigna trasmesso dal nonno. Un progetto familiare nato dalla volontà di custodire e valorizzare l’identità dell’Etna e dei suoi vitigni autoctoni: Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Carricante e Catarratto. L’azienda produce in piccole quantità, puntando sulla qualità e sul rispetto dell’ambiente, in un territorio unico per altitudine, clima e composizione vulcanica dei suoli. I vini di Cantina Emmanuele sono pensati per trasmettere l’anima dell’Etna: freschezza, complessità, eleganza e autenticità.

La rassegna, che ha già visto protagonista la cantina Gambino e l’azienda Vigneti Verzera, punta a diffondere una cultura enogastronomica consapevole, promuovendo il dialogo diretto tra produttori e appassionati.

Il format nasce dal desiderio di riportare al centro dell’esperienza gastronomica l’incontro, il racconto, la conoscenza. Ogni serata si configura come un vero e proprio viaggio nei sapori della Sicilia, dove il vino diventa narrazione del territorio e il cibo si fa espressione della creatività dello chef Luca Fichera e della sua brigata capace di valorizzare al meglio i profumi e i caratteri delle etichette proposte. La serata del 3 luglio vedrà protagonisti i vini della Cantina Emmanuele, accompagnati da una selezione di street food d’autore realizzata al momento dalla cucina del Piccolo Scalo. Un connubio pensato per esaltare l’identità dei prodotti siciliani e offrire al pubblico un’esperienza sensoriale completa, fatta di convivialità, autenticità e cultura del gusto.

Sarà l’occasione per degustare tre etichette selezionate: l’Etna Rosato DOC 2023, un rosato elegante e minerale, nato da uve Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. È un vino dal carattere fresco e raffinato, perfetta sintesi tra identità etnea e gusto contemporaneo; l’Etna Bianco DOC 2022, un bianco vibrante e profondo, composto da Carricante e Catarratto. Complesso e sapido, racconta il versante est dell’Etna con note agrumate e una spiccata finezza; l’Etna Rosso DOC 2022, un rosso intenso e strutturato, 100% Nerello Mascalese, che esprime l’eleganza più autentica del terroir etneo, tra note speziate, frutti rossi e mineralità persistente.

“In cortile col produttore” si conferma così un appuntamento originale e coerente con un nuovo approccio al vino e alla gastronomia: più lento, più consapevole, più vicino alle persone.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA