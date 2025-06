Riposto, riqualificata l’area giochi in Piazza della Vittoria: sabato 7 giugno l’inaugurazione

Comunicati Stampa

Prosegue il programma di riqualificazione urbana del Comune di Riposto con l’apertura di spazi rinnovati dedicati all’infanzia e alla socialità. Dopo il recente intervento a Torre Archirafi, sarà inaugurata sabato 7 giugno, alle ore 18:30, l’area giochi in Piazza della Vittoria, davanti al lungomare, interessata da importanti interventi di restyling finanziati dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, si inserisce in un percorso che punta a restituire spazi pubblici accoglienti, sicuri e inclusivi, dedicati alle famiglie e soprattutto ai bambini. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Davide Vasta, la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella e il vicesindaco Carmelo D’Urso. Per rendere ancora più festosa l’atmosfera, l’inaugurazione sarà allietata anche dalle mascotte di Topolino e Minnie, per un pomeriggio all’insegna del gioco e della condivisione.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA