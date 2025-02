Riposto sempre più green: nuovi impianti a led nelle frazioni di Archi e Carruba

Amministrazione

Gli interventi rappresentano un passo in avanti nel segno della sostenibilità e del rispetto delle direttive europee sul risparmio energetico

Riposto sempre più green grazie ai lavori di relamping ed efficientamento della pubblica illuminazione appena conclusi nelle frazioni di Archi e Carruba. Grazie a fondi ministeriali sono stati sostituiti gli ormai obsoleti ed inefficienti corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione in grado di ridurre i consumi energetici. Tra le aree interessate dai nuovi impianti di illuminazione: le vie Sauro, Battisti, Garibaldi, Toti, Pisa, Genova, Licciardi, Amalfi, Venezia e la piazza antistante la stazione di Carruba, Contrada San Francesco e Strada 4 Femminamorta. Oltre ad offrire una migliore qualità visiva, in zone spesso poco illuminate, gli interventi rappresentano un passo in avanti nel segno della sostenibilità e del rispetto delle direttive europee sul risparmio energetico.

“L’installazione dei nuovi corpi illuminanti, oltre all’efficientamento energetico e ai conseguenti risparmi importanti nella bolletta pubblica – spiega il sindaco Davide Vasta – è finalizzata anche alla sicurezza dei residenti, degli automobilisti e dei pedoni che percorrono quelle vie, molte delle quali fino ad oggi scarsamente illuminate. E poi sono attività che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale, tema – conclude – particolarmente importante per un comune a vocazione turistica come il nostro”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA