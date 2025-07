Riposto, un omaggio speciale per i 160 anni della Capitaneria di Porto

Comunicati Stampa

Questa mattina il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha consegnato un dono simbolico e significativo al neo comandante della Capitaneria di Porto di Riposto, Tenente di Vascello Arturo Laudato, in occasione dei 160 anni di istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Si tratta di una tavola in ceramica, opera dell’artista Niki Cilia, che raffigura la città di Riposto, con lo sfondo dell’Etna e con la motovedetta della Guardia Costiera in primo piano: un omaggio al ruolo fondamentale che la Capitaneria riveste nella tutela del mare, nella sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia del patrimonio marittimo. Alla breve ma sentita cerimonia, svoltasi nella sala municipale del Palazzo di città, erano presenti anche il Luogotenente Mario Cardone e il Comune Scelto Debora Giacchetto, in forza alla sede ripostese.

“Con questo gesto – spiega il sindaco Davide Vasta – vogliamo esprimere non solo il nostro apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dalla Capitaneria di Porto, ma anche ribadire il legame profondo che unisce Riposto alla sua identità marinara. La ceramica che abbiamo voluto donare rappresenta simbolicamente la nostra comunità che si affaccia sul mare e riconosce nella Guardia Costiera un presidio di legalità, sicurezza e vicinanza al territorio”. Un dono che è stato molto apprezzato dal comandante Laudato, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale con l’amministrazione comunale, nell’ottica di una sempre più sinergica attenzione al litorale, alla legalità e alla sicurezza dei cittadini.

