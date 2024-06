Roccalumera, da venerdì 14 a domenica 16 giugno la seconda edizione del Rocca Summer Fest: tre giorni di degustazioni, musica e divertimento

Comunicati Stampa

Il Festival, realizzato con il supporto dell’amministrazione comunale guidata da Pippo Lombardo, ha la direzione artistica di Teresa Impollonia. Lo street food di Etnazar è organizzato da Daniele De Vincenzo.

E’ tutto pronto per la seconda edizione del Rocca Summer Fest in programma venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno in Piazza Santa Maria del Carmelo di Roccalumera (Messina).

Il Festival, inserito nel calendario dei grandi eventi del cartellone “Biddizza Jonica” e che rappresenta l’apertura della stagione estiva a Roccalumera, è organizzato da Blue Sea in Sicily, con il supporto dell’amministrazione comunale guidata da Pippo Lombardo, in collaborazione con l’assessore Angela Puglisi e la partnership di Radio Zenith Messina.

Il ricco programma prevede tre giorni di degustazioni con lo StraFood a cura di Etnazar, esibizioni di musica dal vivo, laboratori per famiglie e intrattenimento per bambini a cura di Priscilla animazione, gonfiabili per i più piccoli e una serie dj set organizzati da Radio Zenith, con la partecipazione della speaker Teresa Impollonia, che cura anche la direzione artistica di questo evento.

Lo StraFood del Rocca Summer Fest, che ogni giorno avrà inizio alle 18.00 e domenica 16 giugno alle 11.30, è organizzato da Daniele De Vincenzo e proporrà i seguenti prodotti: Pane cunzato, Pane e Panelle, Patatwister, Pizza Fritta, Panino con salsiccia e cipolla caramellata, Arrosticini di Angus, Polpettine di Angus, Briosche con gelato vari gusti, Cannolo gelato vari gusti. Per la parte beverage, invece, sarà possibile gustare la Birra Minchia, birra artigianale messinese.

Particolarmente significativa l’adesione alla campagna di sensibilizzazione plastic – free, con la presenza di uno stand dedicato e con i volontari del servizio civile che promuoveranno l’ecosostenibilità, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo ai visitatori.

Programma Rocca Summer Fest II edizione

Venerdì 14

– Ore 17:30 inaugurazione con amministrazione locale

– Ore 18:00 apertura Street Food a cura di ETNAZAR STRAFOOD

Musica e interviste a cura di Radio Zenith.

– Animazione PRISCILLA, Baby Dance giochi GONFIABILI e SUPER MARIO BROS

– Area Mercatini d’estate

– Ore 21:00 live band BLACK OUT in concerto

– Ore 00:00 DJ SET con Radio Zenith

Sabato 15

– Ore 18:00 apertura Street Food a cura di ETNAZAR STRAFOOD

Musica e interviste a cura di Radio Zenith.

– Animazione PRISCILLA, Baby Dance giochi GONFIABILI e personaggio BING

– Area Mercatini d’estate

– Ore 21:00 live band MOKANTA in concerto

– Ore 00:00 DJ SET con Radio Zenith

Domenica 16

– Ore 11:30 apertura Street Food a cura di ETNAZAR STRAFOOD

– Musica e interviste a cura di Radio Zenith.

Animazione PRISCILLA, Baby Dance giochi GONFIABILI e personaggio STITCH, spettacolo con bolle di sapone e palloncini modellabili

– Area Mercatini d’estate

– Ore 20:30 live Band ARANCIAMARA in concerto

– Ore 23:30 DJ SET con Radio Zenith

Luogo: Piazza Santa Maria del Carmelo, ROCCALUMERA, MESSINA, SICILIA