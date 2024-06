Rocco Siffredi a Etna Comics 2024: “Il mio primo fumetto erotico…”

il personaggio

Cinema, fumetti e ovviamente Supersex, la serie tv ispirata alla sua storia e alla sua carriera. Ospite attesissimo in questa prima giornata di Etna Comics è Rocco Siffredi, accompagnato dalla regista di Supersex Francesca Mazzoleni. “Il mio fumetto preferito è Mister No ma leggevo volentieri anche Tex e Zagor: tutti personaggi che facevano parte della mia infanzia e in cui mi rifugiavo come tanti altri ragazzi del mio quartiere. Supersex nasce quasi da un fumetto e devo fare i complimenti a Borghi, alla produzione e alla registra Mazzoleni. Progetti futuri? Non bisogna mai lasciare il bambino che è dentro di noi ma essere sempre curiosi e mettersi in gioco per nuove sfide. Il mio rapporto con Catania? E’ una città bellissima e mi piacerebbe fare qui un film”.

