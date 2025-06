Saluto di fine anno “Studenti Maturandi” dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Comunicati Stampa

“Non permettere a nessuno di “rapire” il tuo sorriso e sii degno della tua giovinezza perché tu sei il futuro!”. Questo è il messaggio con cui l’istituto “Duca degli Abruzzi” a Catania ha salutato i propri studenti maturandi. Una cerimonia di consegna targhe per tutte le quinte classi sottolineato dagli applausi dei presenti e, ribadito più tardi, con il suono dell’ultima campana di fine lezioni. “Siamo un istituto che investe tanto sui propri ragazzi e ci tenevamo a salutarli e ad augurare loro “buon vento” nel modo più adeguato possibile – afferma la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania Brigida Morsellino- salutarli è stato molto emozionante e, nel corso della cerimonia, abbiamo mostrato a tutti ciò che siamo oggi, ciò che stiamo facendo e che cosa vogliamo fare in futuro. Abbiamo radici solide che ci consentono di migliorare sempre, essere al passo con i tempi e adeguati a quello che il mondo del lavoro richiede. Ringrazio ogni singolo elemento di questa scuola perché siamo tutti parte di una grande comunità visto che da soli non si va da nessuna parte. Ciascuno, con il proprio ruolo, rappresenta un ingranaggio all’interno di un sistema efficiente e consolidato. Sono fortunata a dirigere una scuola con una grande mission, personale motivato e dei ragazzi spettacolari”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA