“San Giovanni decollato”: il 9 agosto, il classico di Martoglio apre ad Aci Bonaccorsi “Teatro in Corte”

Rassegna

La regia del grande classico della tradizione del teatro siciliano è affidata a Giuseppe Romani e, il mattatore di questa edizione, è il grande Miko Magistro

Dopo lo straordinario successo delle repliche di Catania e Siracusa, San Giovanni decollato di Nino Martoglio, nuova coproduzione del Teatro della Città – Centro di produzione teatrale e Teatro Stabile di Catania va in scena – sabato 9 agosto (ore 21) – alla Corte di Palazzo Recupero Cutore ad Aci Bonaccorsi quale spettacolo inaugurale della rassegna Teatro in Corte (organizzata dall’Associazione Città Teatro), ormai da anni apprezzato appuntamento del programma estivo del comune etneo. La regia di questo grande classico della tradizione del teatro siciliano è affidata a Giuseppe Romani e, il mattatore di questa edizione, è il grande Miko Magistro, che dona al suo Mastro Agostino, oltre a una strepitosa comicità, una sconfinata umanità. Ad accompagnarlo un cast di attrici e di attori di grande esperienza: Elisabetta Alma, Carmela Buffa Calleo, Cosimo Coltraro, Lorenza Denaro, Roberto Fuzio, Turi Giordano, Claudio Musumeci, Lucia Portale, Raniela Ragonese, Francesco Rizzo, Ugo Valle.

Commedia per antonomasia, irriverente affresco di una Catania che non c’è più, San Giovanni decollato fu scritta da Nino Martoglio agli albori del secolo scorso appositamente per il fenomenale Angelo Musco e la sua compagnia teatrale. È sicuramente uno dei capisaldi del teatro dialettale siciliano, mai uscito dal repertorio della tradizione, probabilmente grazie al fortunato omonimo film interpretato da Totò nel 1940. Dietro un plot semplice, ma pieno di spunti satirici e farseschi, si cela lo sguardo di Martoglio, ironico e pungente. Il cantore della Civita e dei suoi pittoreschi caratteri umani, in questa commedia farsescamente “blasfema”, ci regala un congegno teatrale praticamente perfetto, dal ritmo vorticoso e dalla stupefacente sagacia drammaturgica.

Dopo lo spettacolo inaugurale, la rassegna Teatro in Corte, continuerà sabato 16 agosto con lo spettacolo Mille Rose (omaggio a Rosa Balistreri) di e con Lucia Sardo, sabato 23 agosto con Sta per me con Il Gatto Blu, domenica 24 agosto con Un giorno la formica con Mario Incudine, Eugenio Mastrandrea e Paride Benassai, sabato 30 agosto con lo spettacolo di teatro danza L’altro figlio e sabato 6 settembre con lo spettacolo musicale L’oro di San Berillo.

Inoltre, nelle stesse settimane, la Corte di Palazzo Recupero Cutore, ospiterà anche la rassegna dedicata alle famiglie e agli spettatori più piccoli dal titolo Fiabe in corte, con 4 titoli: Le imprese di Orlando per amor di Angelica (10 agosto), La principessa stonata (17 agosto), Giacomina e il paese dei bugiardi (31 agosto), Lino e Lone (7 settembre).

Info

Ufficio Turismo Aci Bonaccorsi 095 7899001Associazione Città Teatro 3345683715 – 095530153Spettacolo in abbonamento Teatro in Corte – Biglietto singolo 15 euro – Circuito VivaTicket