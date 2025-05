San Giovanni La Punta celebra la sua Mariella Lo Giudice con l’intitolazione di una via

L'omaggio

San Giovanni La Punta si prepara a rendere omaggio a una sua illustre concittadina, l’attrice Mariella Lo Giudice, con l’intitolazione di una nuova strada. La cerimonia si svolgerà domenica 11 maggio alle ore 11 e vedrà la denominazione del nuovo tratto viario che congiunge via SS. Crocifisso a via Piave in ricordo della talentuosa artista.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, nasce da una sentita proposta dell’Associazione teatrale “Sotto il Tocco”, coordinata da Michele Russo, a testimonianza del profondo legame che Mariella Lo Giudice ha sempre avuto con la sua comunità e con il mondo del teatro locale.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare a questo significativo momento di ricordo e di omaggio a una figura che ha saputo portare alto il nome di San Giovanni La Punta nel panorama artistico.

<<Come associazione teatrale ‘Sotto il Tocco’ – spiega Michele Russo, direttore artistico – siamo immensamente grati all’amministrazione comunale per aver accolto la nostra proposta di intitolare una strada a Mariella Lo Giudice. Mariella non è stata solo una grandissima attrice, ma anche un punto di riferimento e un’ispirazione per tutti noi che amiamo il teatro. La sua umanità, il suo talento e il suo amore per la sua Terra sono un patrimonio inestimabile. Questa intitolazione è un modo per onorare la sua memoria e per far sì che il suo esempio continui a illuminare il cammino della nostra comunità>>.

<<È con profonda emozione e sincero onore che la nostra amministrazione si appresta a intitolare una strada a Mariella Lo Giudice – dice il sindaco Nino Bellia – questa decisione, accolta con entusiasmo dall’intera comunità, rappresenta un doveroso tributo a una donna di straordinario talento che ha saputo incantare il pubblico con la sua arte e la sua passione. Mariella ha sempre portato nel cuore la sua San Giovanni La Punta, e con questo gesto desideriamo che il suo ricordo rimanga vivo e presente nel tessuto della nostra città, ispirando le future generazioni>>.