San Vito Lo Capo incanta nella guida alle 100 spiagge più belle del mondo

Il riconoscimento

La spiaggia del Trapanese inserita nella lista creata dal marchio di birra Corona, che compie cento anni

Per celebrare i suoi 100 anni, il marchio di birra messicano Corona ha creato una classifica con alcune delle spiagge più iconiche del pianeta. Tra queste, la siciliana San Vito Lo Capo. L’azienda ha creato la “Beach 100”: una guida interattiva tra baie nascoste e coste leggendarie, fino ai paradisi più remoti. Spiagge che non sono semplici destinazioni: sono luoghi dove da secoli, le persone si recano per disconnettersi dal mondo e riconnettersi con la natura.

Sono quattro le spiagge italiane presenti nella lista Corona Beach 100. Tra queste, oltre San Vito Lo Capo (TP) in Sicilia: anche Baia Verde (Gallipoli – LE) in Puglia, La Pelosa (Stintino – SS) e Cala Domestica (Buggerru – Sulcis Iglesiente) in Sardegna.

Per realizzare questa guida è stato riunito un gruppo di esperti di spiagge, composto da oceanografi, surfisti, apneisti e altri specialisti della natura, che hanno valutato centinaia di spiagge in tutto il mondo seguendo criteri esclusivi e rigorosi. Ogni spiaggia della Corona Beach 100 ha ricevuto un riconoscimento speciale: il Sun Award – ovvero con una valutazione da uno a tre “soli” – assegnato in base a tre elementi chiave che riflettono il vero spirito di This is Living: Beachside Culture, Connessione con la Natura e Bellezza Paesaggistica.

La guida raccoglie meraviglie sabbiose di celebri località in Sudafrica, Messico e Brasile, ma anche litorali meno battuti, come Punta de Lobos in Cile, Stokksnes Beach in Islanda e Cox Bay Beach in Canada, oltre a molte altre. Il marchio, che fa parte del gruppo AB InBev, celebrerà il centenario anche con altre iniziative.