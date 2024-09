Sanità, Giuliano (UGL): “Il video girato in ambulanza da un tik-toker palermitano è vergognoso insulto ai valori degli operatori”

Comunicati Stampa

“Le immagini del tik-toker palermitano che ha utilizzato un mezzo dell’emergenza urgenza come palcoscenico per un video assolutamente discutibile nei contenuti è uno scandalo assoluto, un insulto al lavoro che quotidianamente gli operatori in servizio sulle autoambulanze svolgono” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “Proprio in questi giorni, di fronte alle costanti aggressioni cui i professionisti della salute sono sottoposti, abbiamo rilanciato la richiesta alle istituzioni di programmare una forte campagna di sensibilizzazione, attraverso i media, sul ruolo sociale da loro rivestito. E sui social cosa dobbiamo vedere? Un vergognoso teatrino messo in atto dal tik-toker utilizzando il mezzo dell’emergenza urgenza come si fosse sulle tavole di un cabaret. Così si lede la dignità dei professionisti che, anche in questo momento, stanno spendendo energie per salvare vite umane. I valori di cui sono portatori tutti coloro che compongono gli equipaggi dei mezzi di soccorso giornalmente impegnati sulle strade di tutta Italia vanno rispettati e non messi alla berlina da spettacoli indecorosi come questo. Quindi rinnoviamo con forza l’invito a trasmettere tra gli italiani, partendo da campagne che andrebbero sviluppate fin dalle scuole elementari, l’autentico messaggio che anima il lavoro quotidiano di tutti gli operatori sanitari. Quello fatto di generosità, passione ed alta professionalità” conclude il sindacalista.