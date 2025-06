Sanità Sicilia, Giuliano (UGL): “A San Cataldo violenza e abusi in una Casa di Riposo. Giustizia agisca rapidamente e con la massima severità sui colpevoli”

Comunicati Stampa

“Ancora una volta ci troviamo a commentare le violenze e gli abusi subiti da ospiti di una Casa di Riposo. Questa volta il teatro degli orrori è una struttura di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta dove alcuni anziani hanno subito abusi e violenze da parte di chi era chiamato ad accudirli. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo nuovo caso che ha visto coinvolti l’amministratrice della struttura e due collaboratori che, come dimostrato da intercettazioni ambientali e riprese video, si sono resi protagonisti delle vessazioni arrivando anche a legare ai letti, con nastro adesivo o cinture di contenimento, le persone loro affidate. È ignobile quanto viene descritto. Chiediamo alla giustizia, una volta accertate definitivamente colpe e responsabilità, di agire con la massima severità nei confronti di chi si è reso responsabile di tale ignominia. Gesti così però, teniamo a sottolinearlo, non possono gettare discredito sui tanti operatori impegnati giornalmente ad accudire con la massima professionalità ed amore le persone più deboli” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.