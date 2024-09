Sanità, sit in di protesta a Palermo. Cgil, Cisl e Uil: “Stanchi di aspettare, contratto subito”

In Sicilia

Adesioni fino al 75% e straordinaria partecipazione in piazza a Palermo presso l’Assessorato Regionale della Salute, di lavoratrici e lavoratori a cui si applicano i contratti Sanità Privata AIOP – ARIS e ARIS -AIOP RSA, attualmente scaduti da oltre un decennio. Soddisfatte le Segreterie Regionali di FP CGIL, CISL FP e UILFPL per la massiccia presenza di delegazioni del personale proveniente da tutta la Sicilia, che stamattina ha fatto sentire la propria voce in occasione del sit-in di protesta, organizzato dai sindacati nell’ambito dello sciopero nazionale unitario, proclamato per il rinnovo dei contratti.Una delegazione di lavoratori e di rappresentanti sindacali è stata ricevuta dall’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo, dal Dirigente Generale Salvatore Iacolino e dall’intero staff dell’Assessorato. La delegazione ha consegnato all’Assessore un documento, redatto unitariamente, sulle ragioni dello sciopero e sulle condizioni in cui versano delle strutture private con particolare riferimento al depotenziamento degli organici e all’inserimento della figura dell’OSS, non attualmente prevista dalla normativa vigente in tema di accreditamenti. La delegazione ha chiesto anche la ricognizione delle strutture e dei contratti applicati, e, dopo ampia discussione, su proposta delle Organizzazioni Sindacali, l’Assessore si è impegnata a convocare in tempi brevi un tavolo Tecnico con ARIS, AIOP e ACOP, insieme ai sindacati di categoria e ad una rappresentanza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, per affrontare le criticità emerse e ricercare adeguate soluzioni condivise. Le Organizzazioni sindacali prendono atto dell’apertura da parte dell’Assessorato, ma assicurano: “vigileranno affinché il Tavolo venga convocato al più presto”.