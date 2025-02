“Sant’Agata e le donne di luce: l’arte di Carmelo Fabio D’Antoni”

Arte

In un angolo di Sicilia intriso di storia e fascino, l’arte si prepara a raccontare una storia senza tempo. Dal 1° al 10 febbraio 2025, nella suggestiva cornice della Villa delle Arti Contea del Caravaggio, l’artista Carmelo Fabio D’Antoni darà vita a un’esposizione unica, capace di fondere tradizione e innovazione.

Questa mostra personale, dedicata alla figura di Sant’Agata e ad altre grandi sante come Santa Lucia, le cui reliquie in occasione dell’anno giubilare sono state accolte nella cattedrale di Catania accanto al busto reliquiario della Santa Patrona della città, non è solo un omaggio alla fede e alla spiritualità, ma anche una celebrazione della forza universale delle donne. Ogni opera, con la sua luce vibrante e i suoi richiami simbolici, conduce lo spettatore in un dialogo tra cielo e terra, tra passato e presente, tra materia e spirito.

Un tributo all’eterno femminile

La mostra, curata dallo stesso D’Antoni, si sviluppa come un racconto artistico che intreccia la figura di Sant’Agata con quelle di altre grandi sante, come Santa Lucia. Queste icone di fede e forza interiore sono celebrate non solo come martiri, ma come simboli di bellezza ultraterrena e amore divino, capaci di attraversare i secoli.

Ogni opera è un invito a scoprire la dimensione celestiale e l’energia spirituale che queste donne incarnano. Attraverso l’arte, Sant’Agata e le altre figure sacre diventano messaggere di luce, amore e speranza.

Il linguaggio visivo di Carmelo Fabio D’Antoni: tradizione e modernità

D’Antoni, fondatore del Movimento Artistico Stilnovista (M.A.S.), è celebre per la sua capacità di fondere il classico e il contemporaneo. Nelle sue opere convivono simbolismo e spiritualità, con riferimenti alla filosofia del “Dolce Stil Novo”. Questa corrente poetica medievale celebrava la donna come figura angelica, capace di elevare l’anima umana verso il divino.

In chiave moderna, l’artista rivisita questa visione, creando un ponte tra passato e presente. Le sue raffigurazioni di Sant’Agata sono luminose e astrali, capaci di evocare l’invisibile e trasportare lo spettatore in una dimensione spirituale unica. Altre opere, dedicate a sante come Santa Lucia, raccontano storie di resilienza, fede e amore eterno.

L’opera simbolo: “La Trasfigurazione di Sant’Agata”

Un momento centrale della mostra sarà l’esposizione dell’opera “La Trasfigurazione di Sant’Agata”, un capolavoro che rappresenta il tributo personale di D’Antoni alla santa patrona di Catania. Questa opera speciale, donata alla città, viene esposta ogni anno nella Storica Biblioteca A. Ursino Recupero durante le festività agatine, consolidando il legame indissolubile tra l’artista e la sua terra.

Villa delle Arti Contea del Caravaggio: una location suggestiva

La scelta della Villa delle Arti Contea del Caravaggio, situata in Via Rimini 1, San Giovanni La Punta (CT), non è casuale. Questo luogo storico e suggestivo si presta perfettamente a ospitare un evento che celebra arte, spiritualità e cultura siciliana.

Con il suo fascino intrinseco, la villa diventa una cornice ideale per le opere di D’Antoni, amplificando la loro capacità di raccontare l’invisibile e trasmettere emozioni profonde.

Un viaggio tra cielo e terra

Questa mostra non è solo un’esposizione d’arte, ma un’esperienza che invita il pubblico a riflettere sulla forza universale delle donne e sul loro ruolo come ponte tra terra e divino. Carmelo Fabio D’Antoni, con la sua visione artistica unica, riesce a trasformare il dolore in amore e il sacrificio in bellezza eterna, offrendo uno spunto di luce e speranza per il presente e il futuro.

Informazioni Utili per Visitare la Mostra

• Inaugurazione: 1° febbraio 2025, ore 20:00

• Durata: Dal 1° al 10 febbraio 2025

• Orari: 17:00 – 21:00

• Ingresso: Gratuito (visite su prenotazione)

• Indirizzo: Via Rimini 1, San Giovanni La Punta (CT)

• Prenotazioni: Museo La Contea del Caravaggio – Prenota la tua visita

• LINK: https://www.museolaconteadelcaravaggio.com/prenota-la-tua-visita/