Sbardella nuovo commissario Fdi in Sicilia, Cannavò: “Ottima scelta che spero ponga fine a gestione fallimentare”

“Congratulazioni e buon lavoro all’on. Luca Sbardella, nominato da Giorgia Meloni commissario di Fratelli d’Italia per la Sicilia. Scelta migliore non si poteva fare”. L’ex consigliere provinciale Gianluca Cannavò commenta positivamente la scelta del partito e auspica una svolta che i tanti iscritti attendono da tempo. “Spero che finalmente si possa mettere la parola fine – prosegue – ad una gestione che, almeno in alcune aree della nostra regione, ha lavorato contro la crescita del partito, mortificando con scelte illogiche il territorio e disattendendo costantemente la volontà degli iscritti delle varie sezioni solo per interessi che nulla hanno a che vedere con i valori della Destra, a cui – conclude Cannavò – mi onoro di appartenere da trent’anni”.

