Scambia tempo, crea valore: parte “La Banca del Tempo” a Piedimonte Etneo

L'iniziativa

La community sarà presentata ufficialmente sabato 19 luglio alle 21:00 in piazza Madre Chiesa

Un’idea semplice, ma rivoluzionaria: scambiare tempo invece di denaro. È questo il cuore della “Banca del Tempo”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Piedimonte Etneo con il sostegno della Regione Siciliana. La community sarà presentata ufficialmente sabato 19 luglio alle 21 in piazza Madre Chiesa, con un evento speciale condotto da Salvo La Rosa e animato dallo show e dalla comicità intelligente di Massimo Spata. Ma cos’è la Banca del Tempo? È una rete tra cittadini, dove ci si aiuta a vicenda offrendo ore del proprio tempo: puoi dare lezioni, accompagnare un anziano, sistemare un computer, cucire un vestito… e in cambio ricevere lo stesso tempo da altri, in servizi utili. “Con questo progetto – afferma il sindaco Ignazio Puglisi – vogliamo valorizzare le competenze di ognuno e creare una rete viva, collaborativa, dove nessuno resta indietro.” Il progetto è aperto a tutti e nasce per costruire legami, favorire l’inclusione e generare un impatto sociale positivo. Un’idea da raccontare, da vivere, da condividere.