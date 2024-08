Schumann e Ravel: la pianista Serena Valluzzi in Racconti Visionari eseguirà alcune composizione dei due

Comunicati Stampa

Trapani – Lasciando momentaneamente il naturale palcoscenico del Teatro Di Stefano, la 76ᵃ Stagione teatrale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese entra nel vivo della sua programmazione e sposta gli spettacoli in altro luogo. Per questa seconda parte del calendario estivo, infatti, lo storico Chiostro di San Domenico (salita San Domenico) sarà il protagonista di tutte le manifestazioni del mese di agosto e ad inaugurare il nuovo ciclo di appuntamenti sarà la pianista Serena Valluzzi che sabato 10, durante il suo recital pianistico dal titolo Racconti visionari, farà ascoltare alcune composizioni tratte dai repertori di Robert Schumann e Maurice Ravel.

Di Schumann, la Valluzzi eseguirà per intero la complessa Opera 16 “Kreisleriana” un ciclo formato da otto pezzi – composti nel 1838 – dai caratteri molto contrastanti tra loro. In particolare, i numeri pari (2, 4, 6 e 8), tutti in tonalità minore, sono visionari ed esaltati, mentre i dispari (1, 3, 5 e 7), in maggiore, sono lenti ed espressivi: Ausserst bewegt; Sehr innig; Sehr aufgeregt; Sehr langsam; Sehr lebhaft; Sehr langsam; Sehr rasch; Schnell und spielen;

Il concerto proseguirà dunque con l’opera di Maurice Ravel “Gaspard de la nuit”, tre composizioni pianistiche scritte da Ravel nel 1908 ispirate da alcuni poemetti in prosa, pubblicati postumi nel 1842, in una raccolta a firma di Aloysius Bertrand: Ondine – Lent, Le gibet – Très lent, Scarbo – Modéré.

Serena Valluzzi è una pianista di origine pugliese. Si è diplomata con il massimo dei voti e menzione presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, dove ha conseguito anche il secondo livello ad indirizzo solistico sotto la guida del M° Maurizio Matarrese. Si è perfezionata presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con il M° Enrico Pace, ottenendo in pochi anni importanti successi nel panorama internazionale, i più importanti: 1° Premio “A. Speranza” 2017, 4° Premio “F. Busoni” 2021, 3° Premio “A. Casagrande” 2022, 1° Premio “Alkan” per il virtuosismo pianistico 2020. Ha suonato nelle principali città Italiane come Roma, Milano, Bolzano, Bologna, Firenze, Bari, Torino, Napoli, Pescara, Venezia, Padova e all’estero in Russia, Stati Uniti, Brasile, Romania, Germania, Spagna, Svezia per importanti Fondazioni: Accademia Gnessin di Mosca, Accademia di Musica di Pinerolo, Filarmonica di Ramnicu Valcea, La Sierra University di Los Angeles, Fondazione Busoni Mahler di Bolzano, Bari Piano Festival, La Società dei Concerti di Milano, Festival Cristofori di Padova.

Il concerto prevede un costo del biglietto di 12 € (settore unico) da acquistare on line sul sito www.lugliomusicale.it o direttamente al botteghino sito all’interno di Villa Margherita, o ancora, direttamente in loco il giorno del concerto, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti.

Si ricorda inoltre che la biglietteria sarà aperta il lunedì e al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Per chi lo desiderasse, sarà disponibile fino al 2 novembre il “Concerti senza confini”, l’abbonamento che comprende due spettacoli che si terranno al “Tonino Pardo” tra novembre e dicembre (settore unico 20,00 €).