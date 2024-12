Scuola, criticità annunciate per concorsi Pnrr

Insegnanti

Sull'argomento interviene il senatore Mario Pittoni, responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato

Sulle criticità dei concorsi nel mondo della scuola interviene il senatore Mario Pittoni, responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato. “Monta la protesta per l’accavallamento, con tutto quello che ne consegue, dei concorsi Pnrr degli insegnanti? Avvertivo da almeno quattro anni che la cadenza annuale (con conseguente eliminazione delle graduatorie di merito) dei concorsi per titoli ed esami dei docenti è impossibile.