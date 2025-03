Scuola di Danza TMB Lo Giudice, stage-seminario con Elisa Scala, maestra dell’Accademia Teatro alla Scala

Catania

L'8 e il 9 marzo un'occasione unica di confronto per il mondo della danza in Sicilia

Due giorni di formazione, didattica e aggiornamento con una delle più importanti professioniste della danza in Italia. Sabato 8 e domenica 9 marzo, la Scuola di danza TMB Lo Giudice di Catania propone lo stage-seminario con la maestra Elisa Scala, docente dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano nonché responsabile del corso di laurea per insegnanti di danza della stessa Accademia. Un appuntamento ormai consolidato che si ripete da anni e che rende orgogliosa la direttrice della TMB Lo Giudice, Giorgia Torrisi Lo Giudice, insegnante e coreografa. “Come ormai succede da anni, organizziamo questo evento in esclusiva in tutta la Sicilia. Si tratta di un corso di aggiornamento per insegnanti che così hanno la possibilità, direttamente nella propria regione, di aggiornarsi con le ultime tendenze in ambito coreutico e didattico con la maestra Elisa Scala, docente all’Accademia Teatro alla Scala di Milano”.

Un’occasione unica di confronto per il mondo della danza in Sicilia. “Questi due giorni – continua Torrisi – ci permettono di fare rete qui e confrontarci in maniera rilassata senza la tensione dei concorsi e della competizione. E’ un modo per confrontarci su varie problematiche e situazioni che riguardano tutte noi nella sfera lavorativa. Ogni anno, alla conclusione del corso di aggiornamento e dello stage, torniamo a casa con uno stimolo in più, perché Elisa, oltre a essere una professionista riconosciuta a livello internazionale, è una persona molto empatica e sensibile con una passione incredibile per il suo lavoro”.

L’evento (cui partecipano più di 100 persone) si svolge come sempre in due giornate ed è suddiviso in ore teoriche e pratiche e poi ci sono quattro livelli di stage, dalla propedeutica al corso avanzato. Due giorni di confronto e formazione di cui la Maestra Elisa Scala porta sempre con sé un prezioso ricordo. “Posso sempre constare come tante scuole di danza sul territorio svolgano con grande serietà e dedizione un lavoro importante che non è solo quello della didattica della tecnica classica ma proprio dell’attenzione verso la persona e l’individuo alla cui crescita noi insegnanti partecipiamo attivamente». «Nelle scuole come quella di Giorgia – continua Scala – , ritrovo l’amore e la passione per la danza che rappresentano lo stesso motore che mi spinge anche a partecipare a questi eventi dove il mio desiderio è quello di trasmettere agli allievi la mia esperienza e la conoscenza che ho maturato in questi anni e che mi rendono l’insegnante che sono oggi. Queste giornate sono un momento di crescita e di confronto anche per me».