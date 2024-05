Scuola, Pittoni (Lega): «Doppio canale reclutamento contro precarizzazione docenti»

L'INTERVENTO

“Il doppio canale di reclutamento dei docenti consentirebbe di definire l’ordine d’accesso al ruolo non solo in base al punteggio individuale, ma anche per categoria fino a un massimo del 50 per cento delle assunzioni totali come indicato dalla Suprema Corte”. Lo afferma il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato. “Questo – spiega Pittoni – eviterebbe che gli insegnanti idonei dei concorsi ordinari ancora presenti nelle graduatorie di merito ad esaurimento vengano scavalcati in prima fascia GPS, garantendone l’assunzione in via prioritaria. In seconda battuta permetterebbe l’accesso all’incarico a tempo indeterminato per titoli e servizi ai nuovi abilitati di particolare esperienza in arrivo dalla seconda fascia GPS. Senza doppio canale ci si rassegni a veder crescere ulteriormente la percentuale di supplenti rispetto ai docenti titolari (a danno della continuità didattica e quindi della qualità del servizio), in quanto i tempi per chiudere procedure concorsuali classiche – conclude Pittoni – sono ormai fuori dalla realtà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA