Scuole, “Corsa contro la fame”: L’istituto Vespucci-Capuana-Pirandello gioca in strada per diffondere i valori dello sport e della solidarietà

Catania

Il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, patrocinato dal Coni, e giunto alla sua decima edizione

L’Istituto comprensivo Capuana-Vespucci-Pirandello di Catania si distingue abbracciando la città con i valori dello sport e della solidarietà. Con ben 14 classe coinvolte, la scuola guidata da quest’anno scolastico dalla dirigente scolastica, Dott.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerrui, ha partecipato alla “Corsa contro la fame”, progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, patrocinato dal Coni, e giunto alla sua decima edizione. Il progetto, promosso da Azione contro la Fame, organizzazione internazionale umanitaria, specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile, ha portato tra le strade di 700 comuni italiani ben 220mila studenti di oltre 1600 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che hanno scelto di aderire a un evento che, camminando sulle gambe dello sport, nel corso di questi dieci anni ha coinvolto in tutto il mondo più di 9 milioni di studenti in circa 67.500 scuole. All’interno di questa ampia prospettiva l’Istituto Vespucci-Capuana-Pirandello, scuola che si distingue all’interno del contesto del centro cittadino per la sua particolare vocazione all’inclusione, con una popolazione scolastica multietnica, in cui emergono i valori dell’accoglienza e di un proficuo scambio culturale al fine di un reciproco arricchimento, ha aderito con la partecipazione degli alunni delle classe di tutti e tre i plessi scolastici: quello di via Etnea, i cui alunni lo scorso 8 maggio hanno corso tra i viali di Villa Bellini; il plesso centrale di via Zappalà Gemelli che lo scorso 10 maggio ha affollato piazza Mazzini; e gli alunni del plesso di via Marchese di Casalotto che lo scorso lunedì 13 hanno popolato Corso Martiri della Libertà. Le prove finali sono state organizzate e coordinate dalla docente referente per la Legalità, insegnante Marisa Cassaniti, grazie anche al prezioso apporto tecnico dei docenti di Ed. Motoria e alla collaborazione di tutti i docenti accompagnatori. «Sono molto orgogliosa dei miei alunni e delle mia alunne – ha dichiarato la dirigente Cinquerrui – .

Nel progetto “Corsa contro la fame” con la loro partecipazione hanno dimostrato una grande sensibilità al tema, a cui sono stati preparati dai loro insegnanti. Così sono andati tra le strade della città dimostrando di saper vivere il territorio e di saper amare Catania, coniugando tradizione, fairplay e solidarietà. Ringrazio anche le loro famiglie senza l’apporto delle quali l’iniziativa non sarebbe riuscita». Al progetto del Coni, i cui eventi sono stati resi possibili grazie alla collaborazione del Comune di Catania, hanno aderito le classi 4^ A, B, C, D e 5^ C, D della Scuola Primaria, 1^ A, B, C, D e 2^ A, B, C, D della Scuola secondaria di I Grado. «Sono lieta inoltre – prosegue la preside – di annunciare sempre in ambito sportivo che proprio martedì 14 la nostra scuola si è distinta anche nella palestra di via Zurria nel torneo di Offball, nuova specialità sportiva, conquistando la medaglia d’argento».