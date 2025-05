Serena Brancale dal vivo è semplicemente pazzesca: il tour in estate arriva in Sicilia

MUSICA

Tra le migliori performer italiane dal vivo, Serena Brancale è pazzesca! Dopo le tappe intercontinentali a Shangai, Pechino e Seoul, arriva in Sicilia con il suo attesissimo “Anema e core tour 2025”. Organizzato da Patagonia Pictures, uno show unico al Teatro di Verdura di Palermo, nel quale l’artista pugliese sarà accompagnata dalla sua band e affiancata dall’iconico finger drummer Dropkick, protagonista dei reel virali in tutta Europa nella scorsa stagione. L’appuntamento è domenica 3 agosto 2025 alle ore 21.00. Biglietti disponibili su Ticketone.

Il nuovo live di Serena Brancale è una fusione di ritmi sudafricani, con cinque giovanissimi musicisti che si scambiano continuamente i ruoli, come se si trovassero in uno studio di registrazione. Uno spettacolo che si trasforma in un viaggio entusiasmante attraversando le sonorità più diverse: dal jazz club di New York, alla festa patronale pugliese, fino al volo verso Miami dove la salsa incontra l’house music.

Luogo: Teatro di Verdura, viale del Fante, 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 03/08/2025

Data Fine: 03/08/2025

Ora: 21:00

Artista: Serena Brancale

Prezzo: 30.00