Servizi di Facilitazione Digitale: nuove aperture a Giarre, Riposto, Santa Venerina e Mascali

Comunicati Stampa

Non si arresta l’espansione della rete di servizi di facilitazione digitale promossa dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione digitale nel territorio. Si susseguono le inaugurazioni dei punti di facilitazione digitale. Stamane a Giarre e Riposto, nelle rispettive sedi della Cisl, nel municipio di Santa Venerina e a Mascali, dove è stato attivato il front office al piano terra del palazzo municipale. Il punto di facilitazione con i propri operatori specializzati sarà aperto all’utenza il lunedì e mercoledì, dalle 9.30 alle 1230 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. All’inaugurazione di Mascali hanno preso parte il sindaco Luigi Messina, il presidente del Gal, Ignazio Puglisi e il coordinatore dei facilitatori del Gal, Claudio Guzzetta. “Si tratta di una grande azione di sensibilizzazione di formazione e informazione della cittadinanza – ha detto il presidente del Gal Puglisi -; oggi tutti i servizi vengono erogati attraverso il digitale ed è giusto che tutta la popolazione, comprese le fasce più deboli, siano messi in condizioni di potere sfruttare questi strumenti che possono cambiare la vita migliorandola”. Dal canto suo il sindaco di Mascali, Luigi Messina ribadisce il significato di questa iniziativa che rivoluziona la pubblica amministrazione e che – ha rimarcato il sindaco Messina – “si propone come azione di sistema per sostenere l’inclusione digitale, fornendo ai cittadini gli strumenti e le competenze necessarie per accedere ai servizi digitali e partecipare attivamente alla società dell’informazione”.