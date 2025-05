Settanta medici-musicisti da diverse parti del mondo in concerto al Teatro Massimo di Palermo per beneficenza

Musica

L'appuntamento è per mercoledì 21 maggio con la prestigiosa World Doctors Orchestra, orchestra sinfonica unica al mondo

Un concerto di beneficenza che servirà a raccogliere fondi per sconfiggere la poliomelite, una malattia che, grazie agli sforzi congiunti a livello mondiale, è vicina alla sua completa eradicazione. Lo terrà alle 19.30 di mercoledì 21 maggio al Teatro Massimo di Palermo la prestigiosa World Doctors Orchestra, orchestra sinfonica unica al mondo, composta in questa occasione da oltre 70 medici-musicisti (selezionati tra oltre 2000 richieste) provenienti da diversi Paesi del Mondo. Professionisti della medicina, che uniscono la loro passione per la musica a un profondo impegno umanitario, esibendosi in tutto il mondo per sostenere cause benefiche fondamentali.

La loro presenza a Palermo, al fianco del Rotary Palermo Est e dell’ associazione di Promozione Sociale Teatro dei ragazzi Palermo, che promuovono l’evento, testimonia l’importanza e il valore di questa iniziativa congiunta.

L’iniziativa e il progetto saranno presentati alle 12 di lunedì 19 Maggio a Palazzo Palagonia, in via del IV Aprile.

Saranno presenti: il direttore d’Orchestra della World Doctors Orchestra, Prof. Stefan Willich; Fabio Tulone, presidente del club Rotary Palermo Est; Pia Tramontana, presidente dell’APS Teatro dei Ragazzi; il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il direttore esecutivo della Fondazione Teatro Massimo, Ettore Artioli.

Luogo: Palazzo Palagonia, Via del IV Aprile, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA