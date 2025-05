Si ride con i Casalinghi Disperati a Valverde

Teatro

La pièce teatrale si appresta a conquistare un nuovo pubblico

Non si arresta il successo della divertente commedia “Casalinghi Disperati”, portata in scena da circa tre anni dall’associazione “Sotto il Tocco”. Scritta con brio da Cinzia Berni e Guido Polito e diretta con maestria da Michele Russo e Luca Parisi, la pièce teatrale si appresta a conquistare un nuovo pubblico. Il prossimo appuntamento, ad ingresso gratuito, è per sabato 17 maggio alle ore 21 nella suggestiva cornice di Piazza del Santuario a Valverde. Questo evento si inserisce nel ricco calendario di manifestazioni per il Mese Mariano voluto dall’amministrazione comunale, promettendo una serata all’insegna del buonumore. “Casalinghi Disperati” è una brillante commedia in due atti che riprende, in chiave maschile, le dinamiche esilaranti e i dialoghi serrati della celebre serie televisiva “Desperate Housewives”, un vero fenomeno di successo sia negli Stati Uniti che in Italia. La compagnia teatrale “Sotto il Tocco” dà vita a questa spassosa rappresentazione con quattro giovani talentuosi attori. Marco Legname interpreta il goloso, Alessandro Ragusa veste i panni dell’enigmatico, Luca Parisi incarna l’ansioso ed Emanuele Leotta è l’invadente. Quattro personaggi maschili, costretti a condividere lo stesso tetto per far fronte alle spese d’affitto, si ritrovano a vivere situazioni tragicomiche e intrecci inaspettati. Lo spettacolo trasporta sul palcoscenico le dinamiche di una vera e propria “fiction”, dove l’amicizia e la convivenza forzata tra i quattro protagonisti generano una cascata di risate. Gli spettatori saranno trascinati in un vortice di equivoci e situazioni comiche dagli esiti sorprendenti. Direttrice di palco Mariacarmela Cantale, tecnico audio e luci Michele Oliveri e scenografia di Salvino Scire’.