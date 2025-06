Sicilian Quartet al Teatro Agricantus di Palermo, ritmo manouche e swing tra Sicilia e Francia

Comunicati Stampa

Tornano i martedì del Teatro Agricantus di Palermo dedicati alla musica jazz. Martedì 17 giugno, alle ore 21, il teatro palermitano di via XX Settembre ospita il Sicilian Quartet, ensemble siculo-francese che nasce dall’incontro tra il chitarrista di Tolosa Yannis Constans e due musicisti siciliani, il nisseno di Mussomeli Roberto Gervasi alla fisarmonica e il trapanese Nicola Giammarinaro al clarinetto. Ad essi si è unito il contrabbassista palermitano Davide Inguaggiato.

Il Sicilian Quartet è un progetto che unisce la tradizione musicale francese e italiana nel segno dello swing, ispirandosi al leggendario chitarrista manouche Django Reinhardt e alla grande scuola del jazz europeo. Legati da una sincera amicizia e da una profonda passione per questa musica, i quattro hanno portato il loro sound raffinato ed energico nei più importanti club e festival jazz d’Europa. Ora, per la prima volta, il Sicilian Quartet arriva a Palermo, con un concerto speciale al Teatro Agricantus, per una serata all’insegna del ritmo, dell’improvvisazione e della magia dello swing.

Sicilian Quartet, foto Quentin Lafont

Il 38enne Yannis Constans ha iniziato con la musica rock e ls batteria all’età di 10 anni, per poi scoprire il Gypsy Jazz, e il jazz in generale, verso la fine dell’adolescenza. Fu all’età di 18 anni che iniziò ad imparare a suonare la chitarra da autodidatta ascoltando Django Reinhardt. Diplomatosi in clarinetto con il massimo dei voti al Conservatorio A.Scontrino di Trapani, Nicola Giammarinaro dal vivo ha suonato con artisti di fama nazionale ed internazionale. Ha suonato con la Reinhardt jazz Studio Orchestra di Palermo, collaborando con il Teatro Massimo di Palermo, con l’Orchestra Jazz Siciliana, con l’Orchestra di Musica Contemporanea di Palermo e con la Zetema Orchestra di Matera. Fa parte del quintetto swing di Enzo Randisi, entra a far parte del “Sicilian Quartet” del chitarrista francese Yannis Constans con il quale partecipa a numerosi festival in Francia e in Belgio. Con il progetto “Orgoglio di Sicilia” suona con Francesco Buzzurro, Giuseppe Milici e Pietro Adragna. Inizia a collaborare con la cantante Antonella Ruggiero. Dal 2019 è docente di clarinetto jazz al Conservatorio Scontrino di Trapani. È solista ospite della Brass Youth Orchestra diretta da Domenico Riina.

Roberto Gervasi è cresciuto in una famiglia di musicisti da generazioni. Nel 2009 entra a far parte della scuola di jazz del Brass Group di Palermo, dove studierà pianoforte e improvvisazione jazz sotto la guida del maestro Giuseppe Vasapolli. Nel 2015 entra a far parte dello staff organizzativo dell’associazione Sulle Orme di Django, che organizza a Petralia Sottana il “Raduno mediterraneo Jazz Manouche”, un festival di musica Gipsy/Jazz giunto alla sua nona edizione. Nel 2012 si trasferisce in Francia per studiare le tradizioni della cultura zigana manouche, dove suona con le famiglie manouche più significative, eredi musicali di Django Reinhardt, come Dorado Schmitt, Tchavolo Schmitt, Stochelo Rosenberg, Thca Limberger, Paulus Schaffer. In seguito assieme al clarinettista Nicola Giammarinaro concepisce un nuovo progetto dal nome “Due Anime, due Talenti”, viaggio musicale attraversa l’Europa manouche, il Brasile dello choro e l’Argentina del tango. Nel 2017 e nel 2020 incide due dischi con il gruppo newyorkese Avalon Jazz Band, un tributo allo swing francese degli anni trenta che porteranno in giro per l’America. Da solo esercita un intensa attività concertistica con lo spettacolo “My Jazzy Accordion”.

Davide Inguaggiato è un musicista che spazia dal jazz allo swing, al maouche al pop d’autore.

INFORMAZIONI

Biglietti: € 15; ingresso in coppia € 20. Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636 Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/43936

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 17/06/2025

Data Fine: 17/06/2025

Ora: 21:00

Artista: Sicilian Quartet

Prezzo: 15.00

Info:

Martedì 17 giugno nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio il concerto dell’ensemble siculo-francese che nasce dall’incontro tra il chitarrista di Tolosa Yannis Constans e due musicisti siciliani, il nisseno Roberto Gervasi alla fisarmonica e il trapanese Nicola Giammarinaro al clarinetto. Con loro il contrabbassista palermitano Davide Inguaggiato