Sicily Food Festival a Rocca di Capri Leone: un trionfo di sapori con 40mila spettatori

Comunicati Stampa

Rocca di Capri Leone ha vissuto quattro giorni di straordinaria partecipazione e entusiasmo grazie alla tappa del Sicily Food Festival, svoltasi dall’1 al 4 agosto nella suggestiva Piazza Gepy Faranda. L’evento ha attirato una folla di 40mila spettatori, confermandosi una delle manifestazioni enogastronomiche più amate del Sud Italia.

Il festival, giunto alla sua 9ª edizione e promosso dalla Sicily Event di Davide Merlino, ha offerto un’esperienza culinaria unica, con oltre 50 espositori provenienti da tutta la Sicilia. I visitatori hanno potuto gustare una vasta gamma di prodotti tipici, tra cui croccanti coppi di fritto, pane e salsiccia, pane cunzato, coppo di totano fritto, pizza fritta e panini con totano fritto. E poi ancora lo sfincione dell’Antico Forno Valenti del 1887, e il panino con il suino Nero dei Nebrodi del pluripremiato Vecchio Carro. La varietà delle offerte ha incluso anche specialità senza glutine come crepes e bubble tea, garantendo opzioni per tutti i gusti e le esigenze alimentari.

“Il Sicily Food Festival rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare la ricchezza della tradizione gastronomica siciliana- ha dichiarata Davide Merlino -. Ogni edizione offre una vasta gamma di piatti tipici, garantendo così un’esperienza inclusiva e variegata per tutti i partecipanti Questo suggestivo borgo poi ha fornito un contesto ideale, mescolando la bellezza paesaggistica alla vivacità dell’evento. Il nostro principale obiettivo e della mia squadra è stato sempre quello di far conoscere e apprezzare la ricchezza culinaria della Sicilia. Il festival non è solo un evento gastronomico, ma un vero e proprio viaggio sensoriale – ha concluso – attraverso i sapori, le tradizioni che caratterizzano l’isola”.

Il programma della manifestazione è stato arricchito da una serie di concerti ed eventi che hanno intrattenuto il pubblico ogni sera con I Soldi Spicci, Dargen D’Amico, Stefano Piazza e Antonio Balistreri e I Cugini di Campagna. La grande partecipazione e il caloroso entusiasmo del pubblico hanno reso questa tappa un successo indiscusso. I visitatori hanno mostrato un apprezzamento particolare per la qualità e la varietà dei prodotti offerti, nonché per l’organizzazione impeccabile dell’evento.

Il Festival ha messo in luce anche l’impegno per la sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di bicchieri ecologici e uno sconto del 10% per chi ha acquistato i TOKEN in prevendita, garantendo così un’esperienza più ecologica e conveniente.

La prossima tappa si terrà a Campofelice di Roccella dal 16 al 18 agosto, con un programma ricco e variegato per tutti gli appassionati del buon cibo e della cultura enogastronomica, che includerà anche talk in diretta e musica live.