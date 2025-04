Sicindustria Giovani Palermo e ITS Academy NTV A. Volta insieme per promuovere la cultura d’impresa

Start up

SmartDiet è il risultato di mesi di lavoro da parte degli studenti dei corsi di specializzazione per Tecnico Specialista Biomedicale e Informatico Biomedicale

È SmartDiet, l’innovativa startup palermitana che punta a rivoluzionare il mondo della nutrizione combinando monitoraggio scientifico, intelligenza artificiale ed ecosistema connesso di utenti, nutrizionisti e produttori di alimenti sani, il progetto selezionato per rappresentare l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta alla Competizione Territoriale siciliana di Junior Achievement Italia.

SmartDiet è il risultato di mesi di lavoro da parte degli studenti dei corsi di specializzazione per Tecnico Specialista Biomedicale e Informatico Biomedicale, che attraverso sessioni formative, incontri con esperti e il supporto dei Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo, hanno costruito un progetto di business solido, innovativo e già pronto ad affacciarsi sul mercato.

Al termine della selezione, Sicindustria Giovani Palermo ha conferito stamattina a SmartDiet un premio in denaro quale riconoscimento per la qualità dell’idea imprenditoriale e l’impegno profuso dagli studenti, a sostegno della fase iniziale di sviluppo del progetto.

Il percorso, nato dall’accordo tra Giovani Industriali di Palermo, l’ITS Academy A. Volta e Junior Achievement Italia, ha visto oltre 60 studenti impegnati in più di 20 ore di formazione, guidati da una ventina di giovani imprenditori con l’obiettivo di stimolare la creatività, il lavoro di squadra e la cultura dell’autoimprenditorialità.

“Oggi più che mai – ha commentato Vincenzo Chiriaco, Presidente del Gruppo Giovani di Sicindustria Palermo – è una priorità avvicinare sempre di più il mondo della scuola al tessuto produttivo. Come Gruppo Giovani di Sicindustria Palermo ci impegniamo quotidianamente per diffondere la cultura d’impresa, partendo proprio dalle nuove generazioni: scuole, ITS, università. Anche quest’anno abbiamo aderito con entusiasmo al progetto di JA Italia, realizzando più di 20 ore di formazione e coinvolgendo una ventina di giovani imprenditori e oltre 60 studenti. Abbiamo voluto far capire che le idee possono davvero trasformarsi in azioni concrete. È stato anche per noi un momento di grande arricchimento, lavorando fianco a fianco con i ragazzi. La qualità dei progetti presentati oggi dimostra quanto sia fondamentale investire nell’autoimprenditorialità e nella collaborazione tra scuola e impresa. SmartDiet rappresenta un esempio virtuoso di come innovazione, competenze e visione possano dare vita a iniziative capaci di incidere sul nostro territorio”.

Anche Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Academy NTV A. Volta, ha sottolineato: “Desidero esprimere la nostra profonda soddisfazione per i risultati ottenuti. Questo percorso, che oggi completa il primo step, è stato un’occasione straordinaria di crescita per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. È stata un’edizione caratterizzata da sfide, menti fresche, capacità di lavorare in team e approccio innovativo. La nostra mission resta quella di formare tecnici professionisti di altissimo livello, capaci di rispondere alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Biomedicale, biotecnologie e chimica sono settori strategici per la crescita del nostro territorio, e progetti come SmartDiet confermano che i giovani possono progettare con successo il loro futuro”.

Giuseppe Paterna, Ceo di Fortezzza srl e componente della giuria, ha dichiarato: “Riprendendo quanto insegnato da Carlo Maria Cipolla, lo sviluppo economico non è soltanto un fatto economico, ma anche morale. È essenziale partire dalle scuole per instillare valori fondamentali come l’onestà, la responsabilità e la consapevolezza. Solo attraverso percorsi di formazione come questo possiamo aiutare i giovani a diventare cittadini consapevoli delle proprie capacità e delle proprie opportunità, contribuendo così a costruire un tessuto produttivo sano e innovativo”.

Tra i giudici era presente anche Alessandra Barraco, Responsabile Fundraising Sud Italia di Junior Achievement Italia che ha dichiarato: “L’evento di oggi ha rappresentato un grande traguardo per noi. Giovani ambiziosi e motivati che presentano idee imprenditoriali di alto livello, questo e’ il frutto della sinergia di attori del territorio che lavorano per contribuire allo stesso scopo: rilanciare l’imprenditoria in Sicilia come driver di crescita. JA Italia punta molto a crescere in questa regione dove la dispersione scolastica e i livelli di disoccupazione sono tra i più alti in Europa”.

I progetti selezionati, tra cui SmartDiet e il secondo classificato CompliHealth (una piattaforma innovativa progettata per semplificare e automatizzare la gestione della compliance nel settore sanitario), parteciperanno alla Competizione Territoriale siciliana che si terrà il prossimo 14 maggio, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.