Siracusa, il cortile Abela torna all’antico splendore grazie all’intervento di un’imprenditrice

Ripristini

Sabato un evento per mostrare alla città il suggestivo angolo di Ortigia

Si terrà sabato 7 dicembre alle 17 la presentazione degli interventi di riqualificazione del cortile Abela, in via Mirabella, nel cuore di Ortigia, avviati dall’imprenditrice Lucia Farina.

All’evento, che si terrà nel suggestivo cortile, importante esempio di architettura gotico-catalana risalente al XV secolo, interverranno: l’imprenditrice Lucia Farina, l’assessore al Centro storico, Salvatore Consiglio, il vicepresidente delle guide turistiche di Siracusa, Carlo Castello e la guida turistica di Siracusa, Cristina Scimonello.

Un pomeriggio per segnare la conclusione della prima parte di interventi in uno dei luoghi più suggestivi di Ortigia e per celebrare il ritorno alla bellezza di questo prezioso angolo ricco di storia e cultura. Un virtuoso incontro tra passato, presente e futuro all’insegna della bellezza, della cultura e della comunità.