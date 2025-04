Sociale, partecipazione per l’aperitivo culturale di Accademia IC su ludopatia

Roma

“Si è tenuto venerdì 4 aprile, presso la sede Labor in via Tiburtina a Roma, l’aperitivo culturale organizzato da Accademia Iniziativa Comune, un appuntamento che ha unito partecipazione, approfondimento e confronto sul tema della legalità, con particolare attenzione alla piaga sociale della ludopatia. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, esperti, attivisti e volontari, tutti riuniti per discutere di una dipendenza che colpisce milioni di italiani, spesso in silenzio. Tra gli interventi più significativi, quello di Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia IC, che ha ribadito “la necessità di riportare il dibattito sulla ludopatia al centro delle politiche pubbliche, come emergenza sociale e sanitaria, ma anche come questione di giustizia e trasparenza nei confronti delle comunità più fragili”. È intervenuto anche Attilio Arbia, esponente di Accademia IC, che ha citato i dati sul fenomeno della ludopatia e sulla diffusione massiccia del gioco online, “sempre più accessibile e difficile da controllare”. “L’evento ha rappresentato un momento prezioso di riflessione collettiva e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di costruire un’alternativa culturale fondata sulla prevenzione, la legalità e il coinvolgimento consapevole della cittadinanza. Accademia Iniziativa Comune – conclude il portavoce Carmela Tiso – conferma il suo impegno nella promozione di spazi di confronto, formazione e attivismo, convinta che il cambiamento passi anche attraverso iniziative partecipate, accessibili e radicate nei territori. Il nostro tour non si ferma e toccherà altre citta italiane già nelle prossime settimane”.