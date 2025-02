Sociale, Tiso(Accademia IC): “Cultura legalità come baluardo dei diritti”

Comunicati Stampa

“Un pilastro educativo per le nuove generazioni nella prevenzione e lotta contro la violenza. La cultura della legalità rappresenta una delle fondamenta della convivenza civile e della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. È un valore irrinunciabile, che non si limita al rispetto delle norme giuridiche, ma si estende a una profonda comprensione del senso di giustizia, solidarietà e rispetto reciproco. Promuovere la cultura della legalità è essenziale per costruire una società più giusta e solidale, capace di prevenire e combattere ogni forma di violenza. I giovani, infatti, vivono in un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi e profondi, influenzati da fenomeni globali come digitalizzazione, crisi economica e sfide sociali e ambientali, con effetti sulla percezione della legalità e sui comportamenti sociali. Tra i giovani, ad esempio, si riscontrano fenomeni preoccupanti come bullismo, cyberbullismo, discriminazioni e l’emarginazione sociale, che minano i valori del rispetto e della giustizia. Alla base di questi problemi vi sono cause complesse, spesso radicate in fattori socioeconomici come disoccupazione, precarietà lavorativa e disuguaglianza sociale. A livello psicologico, la carenza di modelli positivi, la mancanza di una rete di supporto affettiva e l’esposizione a contenuti violenti o diseducativi sui media possono alimentare comportamenti antisociali. Dal punto di vista sociale, il venir meno del senso di comunità e la diffusione di una cultura individualista hanno indebolito la percezione dell’importanza delle regole e della coesione sociale. In questo contesto, secondo Accademia IC, il compito educativo diventa cruciale: le scuole, le famiglie e le istituzioni devono agire come punti di riferimento per trasmettere valori di legalità e giustizia. Solo attraverso un impegno condiviso con la società civile, dunque, sarà possibile creare un futuro in cui la legalità sia il fondamento di una convivenza pacifica e inclusiva. Bisogna fare presto”.

Così, in una nota stampa, il portavoce nazionale della Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso.