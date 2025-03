Sociale, Tiso(Accademia IC): “Ruolo chiave UN Women per diritti donne”

Internazionale

L’edizione del 2024 evidenzia una tendenza preoccupante: un Paese su quattro ha registrato un peggioramento dei diritti delle donne in alcuni ambiti

“Negli ultimi decenni, il tema della parità di genere è diventato centrale nel dibattito globale. Un ruolo fondamentale è svolto da UN Women, l’ente delle Nazioni Unite dedicato alla promozione dell’uguaglianza di genere e all’empowerment delle donne. Nonostante gli sforzi internazionali e le numerose riforme adottate in tutto il mondo, il divario tra uomini e donne persiste in molti ambiti, rendendo necessario un impegno ancora più concreto e coordinato. Anche per questo, UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) è stata istituita nel 2010 per accelerare il progresso verso la parità di genere e offrire supporto ai governi nella realizzazione di politiche e programmi efficaci per i diritti delle donne. Ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, proprio UN Women pubblica un rapporto che offre un quadro dettagliato sulla condizione delle donne nel mondo. L’edizione del 2024 evidenzia una tendenza preoccupante: un Paese su quattro ha registrato un peggioramento dei diritti delle donne in alcuni ambiti. Per questa ragione, a giudizio di Accademia IC, serve una Cooperazione globale per il cambiamento: sebbene, infatti, i progressi siano stati realizzati in molte aree, è chiaro che il cammino verso la parità di genere è ancora complesso. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati non deve scoraggiare, ma piuttosto rafforzare l’impegno collettivo. Noi crediamo che il cambiamento sia possibile solo con la collaborazione e l’azione congiunta tra istituzioni, società civile, aziende e cittadini. Per questo motivo, continuiamo a sostenere una stretta cooperazione con UN Women e altre organizzazioni che lavorano per colmare i divari di genere ancora esistenti. Solo unendo le forze sarà possibile costruire un futuro più equo, in cui le donne abbiano realmente le stesse opportunità e diritti degli uomini, contribuendo così alla crescita e al benessere di tutta l’umanità”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune