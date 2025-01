Sorge, Cultreri e Liotta guidano al Monk le Lab Session, improvvisazione e musica d’insieme a braccetto

Catania

Si comincia venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 21

Al Monk Jazz Club di Catania ricominciano le Lab Session, gli appuntamenti di musica d’insieme e improvvisazione collettiva. Si comincia venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 21, con una serata che sarà regolamentata dalla una resident band del Monk formata per l’occasione da tre nomi noti del panorama jazzistico catanese ovvero il chitarrista Paolo Sorge, il tastierista Angelo Cultreri e il batterista Andrea Liotta. Per poter prendere parte alla session bisogna iscriversi entro giovedì 30 gennaio attraverso il numero whatsapp 3755249597 o attraverso la e-mail centroculturalemonk@gmail.com. I musicisti ammessi alla session dovranno arrivare al jazz club di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1, entro le ore 20 così da poter mettere a punto una scaletta con i tre coordinatori e poter avviare la serata di musica entro le ore 21. L’ingresso alla serata è gratuito.

A inizio serata Sorge, Cultreri e Liotta faranno una breve intro dopodiché i musicisti ammessi a suonare o si alterneranno con i tre della resident band o suoneranno con altri musicisti iscritti alla Lab Session.

Chitarrista e compositore, Paolo Sorge già da tempo è presente sulla scena del jazz nazionale ed europea. Docente di chitarra jazz al Conservatorio Bellini di Catania, Sorge da alcuni decenni conduce una ricerca trasversale nell’ambito delle musiche d’improvvisazione, coltivando contemporaneamente vari linguaggi musicali, e dedicandosi alla composizione intesa come sperimentazione di vari equilibri possibili tra scrittura e improvvisazione. Ha otto album, come solista e in gruppo, all’attivo.

Paolo Sorge

Originario di Piazza Armerina, Angelo Cultreri dal 2002 si dedica all’organo Hammond suonando, tra gli altri, con Adam Nussbaum, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Gigi Cifarelli.

Angelo Cultreri

Batterista, percussionista, compositore e arrangiatore, laureato in strumenti a percussione al Conservatorio “Corelli” di Messina, Andrea Liotta ama spaziare tra i generi musicali, dall’Rhythm’n’Blues al funk, dal jaz alla fusion al latin jazz, dal country al blues.

Andrea Liotta

Monk Jazz Club: palazzo Scammacca del Murgo, Piazza Scammacca 1, Catania.

