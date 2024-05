Straordinario successo di pubblico alla presentazione del libro “Mamita” Sta Bene

Comunicati Stampa

Un vero successo l’esordio come scrittrice della fotoreporter Donatella Turillo che ha presentato la sua opera prima “Mamita Sta Bene” sabato 11 Maggio al Palazzo della della Cultura di Catania. Il romanzo autobiografico, edito Algra Editore, ha attirato l’attenzione dei presenti, in una sala gremita da più di 120 persone.

Il partecipato evento, inserito nella campagna nazionale Maggio dei libri 2024 e patrocinato dal Comune di Catania, è stato moderato dall’operatore e produttore di eventi culturali Renato Lombardo, con il contributo del direttore artistico del Teatro Neon Piero Ristagno e l’intervento del Direttore d’Orchestra Jazz Roberta Giuffrida che ha curato la postfazione dell’opera.

Alcune letture, tratte dallo scritto dell’autrice, hanno animato ulteriormente la presentazione grazie alla magistrale interpretazione dell’attrice Carmela Sanfilippo.

Con il suo libro, l’autrice è riuscita a far entrare gli ospiti nel suo mondo e nelle emozioni provate, rendendo tutti parte del racconto stesso, in un’atmosfera avvolta da un silenzio quasi mistico. Il dialogo tra i relatori si è poi incentrato sulle motivazioni che hanno portato alla stesura del libro stesso.

Un incidente con la macchina, durante una vacanza in Messico con la madre, nel cuore della foresta dello Yucatan, diventa la prima bozza del racconto, scritta nei momenti immediatamente successivi all’accaduto, di getto, e per elaborare una situazione inverosimile. Il romanzo, pronto dal ’97 è stato ben conservato nel cassetto e custodito nella memoria dell’autrice fino alla stesura finale, arrivata con la consapevolezza e la voglia di raccontare quell’esperienza, per condividere le emozioni vissute e gioire alla vita. Tanti gli interventi del pubblico che avvolti dalla vitale energia del racconto dell’autrice non hanno negato la propria lode alla scrittrice. Tramite il racconto di Donatella Turillo, ricco di particolari emotivi, il lettore può trovare nelle mille sfumature della sua narrazione dai ritmi incalzanti piccoli frammenti della propria vita ormai creduti persi, elementi che accomunano ogni essere umano.

I commenti dei presenti sono stati entusiasti e durante l’incontro i relatori sono riusciti a trasmettere, insieme con l’autrice, la forza di questa donna che, in una situazione sicuramente difficile è riuscita a tenere i nervi saldi per salvare se stessa e la madre.

Perché…alla fine… Mamita sta bene.

Luogo: Palazzo della Cultura , via vittorio emanuele II , 121, CATANIA, CATANIA, SICILIA