Successo del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP a TuttoFood

Tra gli incontri registrati, si evidenziano particolare interesse dai mercati giapponesi, cinesi, europei e degli States

Successo per il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP e per le aziende consorziate presenti alla Fiera Tuttofood di Milano con stime di oltre 600 presenze quotidiane presso lo spazio istituzionale di 150 mq. ubicato al Padiglione 7 Stand S 13, dove le 12 aziende distrettuali presenti hanno avuto decine di incontri commerciali b2b con buyer ed addetti ai lavori. Tra gli incontri registrati, si evidenziano particolare interesse dai mercati giapponesi, cinesi, europei e degli States. Uno spazio espositivo, quello del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP, notevolmente affollato da parte di numerosi addetti ai lavori che hanno avuto modo di degustazione le prelibatezze e le eccellenze della filiera agroalimentare mediterranea. Tanti, inoltre, i prodotti richiesti tra cui acciughe trasformate di Sciacca, crostacei di pregio di Mazara del Vallo, ⁠affumicati di tonno, salmone e pesce spada, ⁠piatti a base di prodotti ittici pronti, ⁠sughi e condimenti a base di pesce.⁠

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP si afferma così con la propria partecipazione, alla Fiera di Milano TuttoFood, da sempre crocevia delle eccellenze gastronomiche e delle tendenze che modellano il futuro, volano per la produzione delle aziende associate presenti che guardano sempre di più all’impegno delle nuove generazioni. Tra i produtturi quest’anno infatti anche una buona parte di giovani, di età compresa tra i 19 ed i 24 anni, figli di seconda e terza generazione pronti a prendere il testimone di famiglia per affermare la valenza e l’eccellenza delle proprie produzioni. Un credo profondo quello che ha spinto questi imprenditori in erba, che intendono continuare la tradizione della propria azienda portando le produzioni in tutto il mondo. Grazie alla loro tenacia e professionalità nel settore, alcuni di loro si sono già specializzati alla Bocconi in economia aziendale come Cristian Nuzzi della Ittigel di Gela, ed ancora Lia Carlino della Azienda Carlino srl, che ad appena 19 anni, è pronta ad interloquire in inglese con buyers giapponesi, cinesi e americani. Così come Giovanni e Francesca Boccellato, poco più ventenni, della azienda Siciliana Fish di Mazara del Vallo, e Salvatore Ferro della Medimar di Agrigento. In quota rosa anche Aurora Giacalone della Lanza Seafood di Mazara, anch’ella giovanissima, poco più di vent’anni, che tra un incontro e l’altro nella propria zona dedicata alle contrattazioni commerciali, continua a studiare per ottenere un’altra specializzazione nel settore dell’imprenditoria.

Le novità del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP a TuttoFOOD 2025 continuano grazie ad un gemellaggio siglato il 6 maggio tra il Distretto e la Ditta Caviar Giaveri di San Bartolomeo di Breda a Piave, Treviso, alla presenza della stampa, di una delegazione ICE proveniente dal Kazakistan e da diversi opinion-makers. Il Sud che sposa il Nord con due eccellenze della produzione Made in Italy, il gambero rosso di Mazara del Vallo e ben otto tipologie di caviale realizzato presso le estese vasche della ditta Caviar Giaveri. Ed ancora altro grande fiore all’occhiello dello stand del Distretto è l’area di degustazione e show-cooking, che sottolinea il costante impegno e la forte volontà nel promuovere la sostenibilità, la blue economy e la qualità dei prodotti con particolare attenzione alla valorizzazione della tradizione mediterranea ed alla internazionalizzazione degli stessi. Continui show-cooking ogni giorno a tutte le ore realizzati con attenzione e maestria culinaria dalla chef siciliana Valentina Laudonia che ha deliziato il palato dei presenti con specialità del food mediterraneo tra cui ricette innovative dedicate al granchio blu.

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP si configura così sempre più promotore e portavoce della filiera agroalimentare siciliana, creando il paniere di prodotti d’eccellenza e stabilendo strategie condivise per sviluppare interventi mirati alla specializzazione e crescita sostenibile delle aziende associate.

Mission

La mission del Distretto si basa nel costruire un modello di cluster per favorire la sostenibilità e la qualità allo stesso tempo. Grazie alle diverse collaborazioni con Enti di Ricerca, viene offerto alle aziende associate l’accesso alle più avanzate ricerche in biologia della pesca, del risparmio energetico, della gestione degli scarti ed economia del mare, promuovendo così un approccio innovativo e circolare alla filiera ittica siciliana, per il settore primario con la pesca costiera e d’altura, e per la trasformazione con le conserve, le semi-conserve, l’affumicatura, la congelazione e poi l’acquacoltura e tutto l’indotto ad essi collegato. Per tale ragione, altra importante azione su cui il Distretto sta lavorando per porre basi concrete, è certamente l’internazionalizzazione con attività di promozione e partecipazione a fiere sia nazionali che internazionali al fine di creare ed incrementare collegamenti ed azioni concrete con importatori, distributori, buyers e catene agroalimentari in tutto il mondo.

Strategie Innovative

Le strategie del Distretto della Pesca e Crescita Blu vengono sviluppate dal suo organo scientifico statutario: “l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo G.T. “ riconosciuto ex-lege dalla L.R. 16/2008, e dalla L.R. 09/2019. L’Osservatorio, altresì riconosciuto quale Istituto Scientifico ai sensi dell’Art.27 Reg. Es. dpr 1057/76 con DG PEMAC-MIPAAF 02/12/16 e iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, opera seguendo i principi della Blue Growth che orienta le strategie verso otto assi strategici che includono:

1. Innovazione:

Promuovere la modernizzazione e la sicurezza nel settore.

2. Internazionalizzazione:

Stabilire collaborazioni scientifiche e industriali internazionali, incrementare e supportare la presenza delle aziende associate nei mercati esteri.

3. Biodiversità e Sostenibilità:

Equilibrare sviluppo economico e tutela ambientale.

4. Sicurezza Alimentare:

Garantire tracciabilità e qualità lungo la filiera.

5. Reti e Cooperazione:

Incentivare la cooperazione tra imprese con l’intento di presentare un paniere di prodotti qualitativamente elevati.

6. Finanza:

Creare strumenti finanziari innovativi a sostegno del settore.

7. Formazione:

migliorare la sicurezza, innovare e modernizzare i processi con l’intento di favorire il continuo aggiornamento e il ricambio generazionale.

8. Mercato:

Supportare le imprese nella valorizzazione delle produzioni e nella ricerca di sbocchi commerciali che possano dare valore aggiunto a beneficio di tutta la filiera e dell’indotto.

Un’occasione di crescita e di impresa a livello internazionale

“La nostra presenza a TuttoFood è stata fondamentale per promuovere la sostenibilità e la qualità dei prodotti della tradizione del Mediterraneo,” afferma Nino Carlino, Presidente del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP. “Siamo fieri di rappresentare non solo la filiera ittica ma tutto l’agroalimentare siciliano grazie alla presenza di aziende appartenenti a differenti filiere. Abbiamo già in programma diverse attività per attuare questa policy non solamente in Italia ma, anche e soprattutto all’estero dove esistono spazi ed interesse elevato per i nostri prodotti.”

Attività di Internazionalizzazione

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP è impegnato in particolar modo nella promozione ed attuazione della sua presenza nei mercati internazionali attraverso una serie di azioni strategiche. Di seguito alcuni appuntamenti di significativa rilevanza previsti per l’anno in corso:

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP è un esempio concreto di come la sinergia tra Istituzioni, Ricerca e Imprese possa generare risultati tangibili per la filiera ittica ed agroalimentare siciliana. La partecipazione al TuttoFood insieme a tutto quanto in programma rappresenta così una preziosa opportunità per dimostrare che sostenibilità e qualità possono essere i motori di crescita del settore.