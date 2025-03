Successo per Il Distretto della Pesca e Crescita Blu Mazara del Vallo presente al Foodex in Giappone

Comunicati Stampa

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo, protagonista indiscusso dell’economia marittima siciliana, continua a investire nella crescita e nella promozione grazie alla partecipazione di azioni internazionali, tra queste la Fiera Foodex in Giappone con un proprio spazio espositivo dove si sono realizzati incontri con istituzioni ed autorità. La partecipazione di una delegazione di azienda alla fiera giapponese ha rappresentato un’importante opportunità di confronto sulle strategie da adottare per rafforzare le partnership internazionali e promuovere il pescato siciliano. La partecipazione del Distretto Pesca Crescita Blu di Mazara del Vallo alla fiera Foodex ottiene sempre di più riscontri positivi. La manifestazione agroalimentare più importante del Giappone è non solo un fulcro commerciale, ma anche un’opportunità imperdibile per promuovere il settore agroalimentare nell’intera area Asia-Pacifico. Grazie, infatti, all’impegno del Presidente, Dr. Nino Carlino, la presenza a Foodex ha riscosso un importante successo. Durante la fiera, il Dr. Carlino ha incontrato anche il Dr. Giampaolo Bruno, Head of the Trade Promotion Section dell’ICE in Giappone, dell’Ambasciatore in Giappone, S.E. Dr. Gianluigi Benedetti, del Commissario Straordinario per Expo Osaka 2025, S. E. Dr. Mario Vattani e del Presidente dell’Agenzia Ice, Dr. Matteo Zoppas. Gli incontro rappresentano un passo fondamentale nella collaborazione e nello sviluppo delle relazioni commerciali tra la nostra realtà e il mercato giapponese, che si rivela sempre più strategico per le nostre aziende. Il Foodex di Tokyo attira i migliori operatori del settore e offre un palcoscenico unico per mettere in mostra i nostri prodotti di eccellenza. Con le sue centinaia di espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo, la fiera è un’occasione straordinaria per condividere la nostra tradizione di pesca sostenibile e innovativa, nonché i sapori unici dei nostri prodotti ittici. La partecipazione al Foodex non è solo un’opportunità per consolidare la presenza del Distretto, ma anche un modo per attrarre nuove aziende che desiderano entrare in questo mercato in crescita. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio ittico della Sicilia e costruire relazioni solide e durature con partner asiatici.

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo non si limita a guardare al passato; è attivamente impegnato nel costruire un futuro migliore per il settore della pesca in Sicilia. Attraverso politiche di coesione e cooperazione, si afferma che è possibile coniugare tradizione e innovazione, garantendo così un futuro sostenibile per la pesca e per l’intera comunità.