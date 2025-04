“Sudamericana”, al Cut di Catania le note colte che rivalutano la cultura musicale dell’America Latina

Musica

E' il frutto di una ricerca sulla linea di confine tra la produzione dei compositori sudamericani e l’immaginario dei compositori europei e russi

Un confronto tra compositori sudamericani è il fulcro di “Sudamericana”, penultimo appuntamento di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea nato dalla collaborazione tra il violoncellista Giovanni Sollima, che lo dirige artisticamente, e il compositore Giovanni Ferrauto, direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana, che venerdì 4 aprile alle ore 20.30 propone al Cut – Centro Universitario Teatrale dell’Università di Catania il concerto dell’Actuàl Ensemble: Mario Scirè alla chitarra e Josè Mobilia al vibrafono. Atmosfere eteree e avvolgenti sono la cifra di un concerto che permetterà ai due interpreti di dialogare in un intreccio virtuosistico in cui traspare una grande lavoro d’insieme che vuole contribuire alla nascita di un nuovo repertorio.

“Sudamericana” è frutto di una ricerca sulla linea di confine tra la produzione dei compositori sudamericani e l’immaginario dei compositori europei e russi, che si manifesta nelle composizioni dedicate alle forme, ai luoghi o alle danze del continente d’oltreoceano, mettendo in evidenza la straordinaria ricchezza delle opere nate dall’incontro tra il mondo musicale europeo e russo e la cultura sudamericana. Da sempre, infatti, il mondo della musica colta considera con sufficienza la produzione musicale sudamericana in ambito accademico, a causa del forte attaccamento alla radice popolare del luogo. Un aspetto questo che, a differenza di altri casi nella storia della musica, è sempre stato visto dagli europei come una caratteristica negativa, che ha impedito lo sviluppo di una nuova musica sudamericana degna di interesse.

Mario Scirè alla chitarra e Josè Mobilia al vibrafono

In questo concerto l’Actuàl Ensemble metterà in evidenza la straordinaria ricchezza delle opere della cultura sudamericana, concentrandosi in particolare su Brasile, Argentina e Cile: il programma infatti partirà dal Tango e dalla Milonga argentini per arrivare ai ritmi del nord-est del Brasile, come il Baiao e il Frevo. Il programma della serata propone un confronto tra il lavoro di alcuni dei grandi maestri sudamericani del Novecento, come Piazzolla e Tavolaro, per arrivare fino ai compositori dei nostri giorni. In programma, infatti, è stata inserita la prima esecuzione italiana del primo tempo di Sonata for guitar and vibraphone del cileno Javier Contreras, commissionata nel 2020 dalla Wiener Konzerthaus, e due brani in prima esecuzione assoluta composti per il duo Actuál: Capoeira del Capo di Armando Lôbo – pluripremiato compositore, artista eclettico, studioso e poeta brasiliano – e O Farol del compositore siracusano Joe Schittino.

Actuàl Ensemble è un progetto musicale ad organico aperto diretto da José Mobilia. Prende vita dall’incontro con i musicisti Tommaso Farinetti e Rosario Gioeni, con l’intenzione di incentivare la scrittura di nuova musica, creare connessioni tra diverse realtà̀ del contemporaneo e avvicinare il grande pubblico agli autori del nostro tempo. Nel 2023, in occasione dei cento anni dalla nascita del compositore Simeon ten Holt, caposcuola del minimalismo olandese, ha presentato una nuova versione di Canto Ostinato, per pianoforte, percussioni e musica elettronica, eseguendola, tra gli altri, all’Accademia Filarmonica di Verona, all’Einstein Kultur di Monaco di Baviera e al Festival Intersezioni di Catania. Nel 2025 si presenta in diverse città italiane con un concerto/performance in omaggio al compositore afro-americano Albert Ayler e ritorna al Festival Intersezioni, in duo, per presentare il nuovo progetto Sudamericana.

Il festival Intersezioni, nato per dare spazio alle nuove musiche, ai grandi inediti e ai nuovi compositori, è organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione dell’Università di Catania e del Teatro Massimo Bellini di Catania. Anche quest’anno il festival Intersezioni riserva una scontistica speciale agli studenti dell’Università di Catania e del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania che potranno accedere ai concerti al prezzo simbolico di 2 euro (previa prenotazione via e-mail a cps@cpsmusic.com), mentre al personale universitario e del conservatorio sono riservati biglietti a 5 euro. Il festival Intersezioni si concluderà venerdì 11 aprile sempre Cut – Centro Universitario Teatrale con “Sketches of Freedom” del Quartetto Obliquo, un concerto senza confini che spazia dal blues all’improvvisazione alla world music.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: € 10; ridotto personale Università di Catania e Conservatorio Vincenzo Bellini € 5; ridotto studenti Università di Catania e Conservatorio Vincenzo Bellini € 2 (posti limitati, prenotare a cps@cpsmusic.com).

Luogo: Cut Centro universitario teatrale, Piazza Università, 13, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 04/04/2025

Data Fine: 04/04/2025

Ora: 20:30

Artista: Mario Scirè Josè Mobilia

Prezzo: 10.00

Info:

