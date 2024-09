“Summer Song Festival”: Eman è il vincitore dell’inedito 2024

MUSICA

Il cantautore, all’anagrafe Emanuele Pavano, ha vinto con il brano “L’Amuri è assenza

La grande musica «made in Sicily» è stata la protagonista della prima edizione del “Summer Song Festival”, nato per eleggere la canzone dell’estate 2024. La manifestazione si è svolta in piazza Giovanni XXIII a Ficarazzi sul belvedere di Aci Castello. L’evento, ideato e condotto da Ettore Tortorici, accompagnato sul palco da Paola Parisi, è stato fortemente voluto dell’amministrazione castellese, sotto l’egida dell’assessore Salvo Danubio, a margine della collaudatissima “Sagra dell’Arancino”, giunta ormai alla sua 21° edizione.

Ad aggiudicarsi questa prima edizione della kermesse canora è stato il cantautore Eman, all’anagrafe Emanuele Pavano, con il brano “L’Amuri è assenza”. Il premio della critica è stato assegnato, invece, ad Antonello Mallaci con la canzone “Di Nuovo”, supportato addirittura in platea da un fan club. Apprezzamenti dal pubblico sono stati espressi anche per gli altri artisti in gara: i cantanti Massimo Dà, Elia Frasco, Andrea Governo, Silvia Nicotra, Mirko Bianca, Giulia Russo ed i gruppi Frijda e Original Sicilia Style.

A decretare il miglior inedito dell’estate 2024 è stata una giuria molto eterogenea, presieduta dall’artista Salvo Campo e composta da diversi esperti del settore: il discografico Arturo Zitelli; il musicista Salvo Di Dio; gli attori Agostino Zumbo e Cinzia Caminniti; i giornalisti Francesco Santocono, Antonio Foti e Carmelo Aurite, gli speaker Carmen Attardi e Claudio De Luca. L’evento, la cui regia è stata curata da Fabio Consoli, sarà trasmesso dal circuito televisivo 7Gold-Telerent.