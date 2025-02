Suoni struggenti, al di là del tempo, da Zō il live di Grand River & Abul Mogard

Catania

Dinamico e toccante, l’album è in equilibrio sul filo del rasoio tra la semplicità dei suoni minimali e la complessità emotiva che fanno luce sui ritmi illusori quanto sulle sue trame dense, quasi opprimenti, della vita

Partiture, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, di Zō Centro culture contemporanee di Catania, giovedì 20 febbraio, alle 21, presenta il live di Grand River & Abul Mogard. A giugno dello scorso anno la collaborazione tra i due artisti ha dato vita all’album “In uno spazio immenso”, pubblicato dall’etichetta Light-years di Caterina Barbieri. Dinamico e toccante, l’album – che verrà presentato live da Zo -, è in equilibrio sul filo del rasoio tra la semplicità dei suoni minimali e la complessità emotiva che fanno luce sui ritmi illusori quanto sulle sue trame dense, quasi opprimenti, della vita.

Abul Mogard e Grand River live, foto di Helge Mundt

Quando il chiacchiericcio del mondo si riduce a un sussurro e il vuoto sostituisce il disordine, il tempo cade completamente, esponendo all’immaginazione una tela vasta e aperta da riempire con la riflessione, la contemplazione e l’astrazione. Nel loro primo album insieme, Grand River e Abul Mogard guardano con desiderio verso l’abisso, catturando l’atemporalità, lo splendore e la tranquillità con tratti sonori sicuri e impressionistici. Dinamico e struggente, “In uno spazio immenso” è in bilico su un filo di coltello tra la grandiosità lirica e la semplicità dai contorni sfumati, gettando tanta luce sui contorni sottili e sui ritmi illusori quanto sulle sue trame dense e quasi opprimenti.

Aimée Portioli, in arte Grand River, compositrice e sound designer italo-olandese, residente a Berlino, ha sviluppato il suo linguaggio musicale unico da quando ha pubblicato nel 2017 “Crescente” grazie all’etichetta Spazio Disponibile di Donato Dozzy e Neel. Linguista esperta, usa la sua strumentazione e processi avanzati per sfidare le percezioni culturali, ritraendo emozioni e stati d’animo piuttosto che immagini visive fisse. Abul Mogardè uno dei tanti alias artistici del veterano produttore italianoGuido Zen. In una serie di album acclamati realizzati con etichette come Ecstatic, Houndstooth e Vco, ha confuso la finzione con la cruda realtà, scuotendo fantasie di sintetizzatori cosmici in atmosfere post-industriali e beati ricordi shoegaze. Lavorando insieme, Portioli e Zen trovano unità nell’intensità, congelando i loro concetti e tecniche discreti in una glaciale distesa emotiva. Ma ‘In uno spazio immenso’ non è proprio una storia su Portioli e lo Zen, è un invito ad ascoltare una voce interiore che è diversa per ogni ascoltatore. Lo spazio è ciò che vogliamo che sia e il modo in cui decidiamo di riempirlo è una scelta che dipende dalla profondità dell’immaginazione.

Guido Zen, in arte Abul Mogard, e Aimée Portioli, in arte Grand River, foto di Barbara Camean

Il prossimo appuntamento di“Partiture” è in calendario giovedì 20 marzo con la performance live del duo elettronico torinese Ozmotic affiancati dalla violoncellista canadese Julia Kent.

Biglietti Grand River & Abul Mogard: € 15. Prevendita on line € 13,51 su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/bbedyk-grand-river-abul-mogard-in-uno-spazio-immenso-20th-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets € 10 ridotto (botetghino). Info al numero 0958168912, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 20/02/2025

Data Fine: 20/02/2025

Ora: 21:00

Artista: Grand River & Abul Mogard