Superbonus e Povertà Energetica: l’intervento del prof. Giuseppe Scandurra Partenope di Napoli

Le politiche pubbliche volte a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici, come l’Ecobonus e il Superbonus 110%, sono riuscite davvero ad aiutare le famiglie più vulnerabili? Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Energy Research and Social Science suggerisce che la risposta, almeno in parte, è negativa.

La ricerca, condotta da un team italiano (Alfonso Carfora, Leo Fulvio Minervini, Giuseppe Scandurra), analizza l’efficacia degli incentivi fiscali nel contrasto alla povertà energetica, partendo dai dati ISTAT dell’Indagine sui Consumi delle Famiglie 2022. I risultati indicano una distribuzione profondamente iniqua dei benefici: sono state principalmente le famiglie con redditi medio-alti a usufruire delle agevolazioni, mentre quelle più esposte alla povertà energetica – in particolare nel Mezzogiorno – ne sono rimaste escluse.

«Le ragioni della distribuzione iniqua dei benefici sono molteplici» – spiega Giuseppe Scandurra, siciliano, professore di Statistica Economica presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università Parthenope di Napoli e coautore, insieme ai dottori Carfora e Minervini dell’Università di Macerata, dello studio– «tra queste vi sono la difficoltà di anticipare le spese, la scarsa disponibilità di informazioni, la mancanza di proprietà dell’abitazione e l’eccessiva complessità burocratica. Proprio nelle aree con il maggior numero di edifici inefficienti e con i più alti tassi di povertà energetica si è registrata la spesa più bassa per interventi di riqualificazione».

In Italia, circa il 9% delle famiglie vive in condizioni di povertà energetica, con picchi particolarmente elevati in Calabria, Sicilia e Puglia. Tuttavia, proprio in queste regioni si osserva la minore incidenza di spesa per interventi di efficienza energetica, a causa di ostacoli strutturali: incapacità di sostenere le spese iniziali, iter burocratici complessi, carenza informativa e assenza di proprietà immobiliare.

Lo studio mette in luce un paradosso evidente: chi avrebbe più bisogno di sostegno è spesso escluso dagli strumenti concepiti per aiutarlo.

Con un costo per lo Stato superiore ai 120 miliardi di euro, il Superbonus 110% ha rappresentato una delle politiche fiscali più ambiziose e discusse degli ultimi anni. Tuttavia, il suo impatto sulla riduzione della povertà energetica è stato modesto, con effetti compresi tra l’1,7% e il 2,7%. E per le famiglie in condizioni di povertà energetica estrema, gli incentivi si sono rivelati praticamente inefficaci.Il caso italiano mette in evidenza i limiti di un approccio “universale” agli incentivi fiscali. Per garantire una reale giustizia sociale, gli autori dello studio propongono un ripensamento profondo delle politiche esistenti: modulazione delle detrazioni in base al reddito, semplificazione delle procedure, e un supporto informativo e tecnico mirato alle famiglie più vulnerabili.

In linea con quanto già sperimentato in altri Paesi europei – come Belgio e Francia, dove sono stati introdotti criteri di accesso selettivi – anche l’Italia ha oggi l’opportunità di orientare in modo più equo ed efficiente le risorse pubbliche.

Alla luce della nuova Direttiva europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici, che impone la decarbonizzazione del patrimonio edilizio entro il 2050, il messaggio appare chiaro: la transizione energetica deve essere anche una transizione giusta. Senza misure capaci di coinvolgere attivamente le fasce più deboli della popolazione, il rischio è quello di amplificare le disuguaglianze sociali ed economiche già esistenti.

Lo studio italiano rappresenta quindi non solo un campanello d’allarme, ma anche una bussola utile per progettare politiche più inclusive, efficaci e sostenibili.